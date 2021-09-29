Кабмін змінив умови прискореної реєстрації ліків і вакцин для екстреного застосування

Кабінет міністрів підтримав зміни до проєкту Закону України "Про лікарські засоби". Вони визначають умови прискореної реєстрації лікарських засобів, у тому числі вакцин, для екстреного застосування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МОЗ .

Зміни до закону пропонують урегулювати реєстрацію вакцин і лікарських засобів, що вносяться до міжнародних та українського протоколу лікування COVID-19 під зобов’язання для екстреного використання.

Так, до переліку препаратів пропонується додати препарати для лікування COVID-19.

Отримати таку реєстрацію можна лише у випадку, якщо заявник може довести, що не може надати повні дані про ефективність та безпеку лікарського засобу за нормальних умов застосування з об’єктивних причин, та якщо: