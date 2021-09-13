Як Кабмін готується до "жовтої зони". Нові правила, перевірки і пошук підробок COVID-сертифікатів

Українська влада готується до посилення карантину в країні. Під головуванням прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля відбулася селекторна нарада щодо запобігання поширенню хвороби COVID-19.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Урядовий портал".
Ситуація з коронавірусом в Україні погіршується. Високі темпи зростання нових випадків у Чернівецькій, Волинській, Львівській і Тернопільській областях, повідомили під час цієї наради.
Обмеження "жовтої" та "червоної" зон епідемічної небезпеки можуть не поширювати на ті заклади, в яких колектив і відвідувачі мають COVID-сертифікати, запропонували в МОЗ.
Такий сертифікат засвідчує:
Правоохоронці відновили перевірки на дотримання карантинних правил.
Минулого тижня перевірено 40 тисяч суб’єктів господарювання, складено 205 адмінпротоколів про порушення карантину й винесено майже 3200 постанов про недотримання маскового режиму.
Правоохоронці активізують перевірки щодо можливого підроблення сертифікатів вакцинації. Відповідне доручення міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський дав Нацполіції.
Зокрема, відстежуються сайти, з яких здійснюється відповідні дії.