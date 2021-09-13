Як Кабмін готується до "жовтої зони". Нові правила, перевірки і пошук підробок COVID-сертифікатів

Ситуація з коронавірусом в Україні погіршується. Високі темпи зростання нових випадків у Чернівецькій, Волинській, Львівській і Тернопільській областях, повідомили під час цієї наради.

Нові правила карантину

Обмеження "жовтої" та "червоної" зон епідемічної небезпеки можуть не поширювати на ті заклади, в яких колектив і відвідувачі мають COVID-сертифікати, запропонували в МОЗ.

Такий сертифікат засвідчує:

вакцинацію,

дійсний протягом 72 годин негативний ПЛР-тест,

або наявність довідки про перенесену протягом останніх декількох місяців коронавірусну хворобу.

Перевірки

Правоохоронці відновили перевірки на дотримання карантинних правил.

Минулого тижня перевірено 40 тисяч суб’єктів господарювання, складено 205 адмінпротоколів про порушення карантину й винесено майже 3200 постанов про недотримання маскового режиму.

Пошук підробок COVID-сертифікатів

Правоохоронці активізують перевірки щодо можливого підроблення сертифікатів вакцинації. Відповідне доручення міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський дав Нацполіції.

Зокрема, відстежуються сайти, з яких здійснюється відповідні дії.