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Кабмин разрешил проводить вакцинацию украинцев в аптеках

Четверг 29 февраля 2024 23:05
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Кабмин разрешил проводить вакцинацию украинцев в аптеках Иллюстративное фото: Кабмин разрешил проводить вакцинацию украинцев в аптеках (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Кабинет Министров Украины разрешил проводить профилактическую вакцинацию украинцев в аптеках. Для этого необходимо получить соответствующую степендию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление Кабмина.

В постановлении указано, что аптечные учреждения смогут проводить профилактическую вакцинацию при наличии лицензии на медпрактику.

Также фармацевтам необходимо будет проходить специальное ежегодное обучение по вопросам вакцинации. Работники аптеки должны приобрести навыки оказания догоспитальной помощи при неотложных состояниях.

Соответствующее постановление правительства о внесении изменений в лицензионные условия проведения хоздеятельности по медицинской практике, принятое 27 февраля, вступит в силу за три месяца со дня опубликования.

Лекарства в Украине

Напомним, в Украине начала работу первая мобильная аптека. Ее запустили в Харьковской области, чтобы местные жители могли получить необходимые лекарства.

Ранее в Министерстве здравоохранения Украины рассказали, на какие лекарства можно будет получить е-рецепт в 2024 году. Ведомство обнародовало соответствующий список.

Также РБК-Украина писала о том, какое лекарство должно быть в аптечке у каждого украинца.

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