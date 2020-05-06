Кабмін додатково виділив 3,1 млрд гривень на боротьбу з коронавірусом

У вівторок, 6 травня, Кабінет міністрів додатково виділив 3,1 мільярда гривень, які підуть на боротьбу з коронавірусом в Україні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Кабміну.

Як зазначається, зараз документ перебуває на узгодженні у фінансових відомствах.

"Постанова передбачає виділення 3 млрд 132 млн 500 тис. грн на боротьбу з коронавірусом в Україні. Зараз документ знаходиться на погодженні у Міністерстві фінансів та Міністерстві економічного розвитку. Ми врахували всі зауваження", - повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.

За словами Степанова, ці гроші підуть на:

забезпечення засобами індивідуального захисту закладів охорони здоров'я першої хвилі та екстреної медичної допомоги, які працюють з пацієнтами, хворими на COVID-19;

закупівлю товарів (робіт, послуг), необхідних для забезпечення готовності та реагування на спалахи COVID-19;

заробітну плату медичних та інших працівників лабораторних центрів МОЗ за березень - червень 2020 року, залучених до виконання заходів, спрямованих на забезпечення готовності та реагування на спалахи коронавірусу.

Нагадаємо, раніше глава МОЗ повідомив, що додаткові виплати медикам, які задіяні в боротьбі з коронавірусною інфекцією COVID-19, будуть проведені вже до п'ятниці.

Крім цього, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що фізичні особи-підприємці першої та другої групи на час карантину отримають фінансову допомогу на дітей до 10 років.

Відзначимо, в Україні другий день поспіль від коронавірусу одужує понад 200 осіб. Всього в країні від коронавірусу одужали 2097 осіб.