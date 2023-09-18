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Как ВСУ освобождали Клищеевку. Интерактивная карта

Фото: в Центре стратегических коммуникаций показали, как ВСУ освобождали Клищеевку (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Украинские военные начали путь в направлении Клищеевки Донецкой области в начале мая и полностью освободили село от российских оккупантов в сентябре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интерактивную карту Центра стратегических коммуникаций (Spravdi).

Как отмечают авторы карты, Клищеевка - один из ключевых логистических путей снабжения армией РФ Бахмута с южного направления. Ее деоккупация дала Силам обороны возможность продолжать операцию по окружению города.

Освобождение Клищеевки Донецкой области

18 сентября заместитель министра обороны Анна Маляр подтвердила освободжение Клищеевки Донецкой области, днем ранее о возвращении села под контроль Сил обороны сообщали сами военные. Сегодня также появилось видео одного из боев за Клищеевку

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