"Запретные" фантазии: как партнеру рассказать о своих желаниях

Обсуждение интимных желаний и фантазий в паре требует правильного времени, спокойной атмосферы и готовности к любой реакции партнера.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказала сексолог и психолог Святослава Федорец.

Когда и как начинать разговор

По словам эксперта, обсуждать деликатные темы стоит в моменты, когда партнер расслаблен и не занят другими делами.

"Когда муж за рулем и напряженная ситуация на дороге, а жена рядом говорит: "Любимый, я хотела поговорить о нашей половой жизни" - это не всегда хорошая идея. Так же если жена готовит, а на фоне работает телевизор, - это неправильное время", - пояснила Федорец.

Она советует создавать комфортные условия, например, сделать массаж, зажечь свечи и предупредить, что разговор будет об интимном.

Как реагировать на ответ партнера

Сексолог подчеркивает: партнер имеет право не разделять фантазии и сказать "нет". Это не значит, что идею невозможно реализовать. Иногда можно найти компромиссные варианты или "полутона", которые устроят обоих.

Но ни в коем случае не давите на партнера.

"Часто бывает так: я рассказал о фантазии, значит, мы теперь должны что-то с ней делать. Но цель разговора в том, чтобы поделиться, а уже потом смотреть, что совпало и что можно реализовать", - говорит Федорец.

Она также советует учитывать, что некоторым людям стыдно говорить о сексе: они могут замыкаться или нервно шутить. В таких случаях важно сохранять деликатность и не принуждать партнёра к обсуждению, если он не готов.