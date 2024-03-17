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Как происходит лечение туберкулеза: в Минздраве объяснили "маршрут пациента"

Фото: как происходит лечение туберкулеза (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Люди с туберкулезом могут проходить лечение в больнице, или же амбулаторно - дома под наблюдением врачей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Министерства здравоохранения.

Как объясняет Минздрав, большинство людей лечится амбулаторно с первого дня болезни. Это безопасно для окружающих, если так определил врач. 

"Заподозрить туберкулез можно по симптомам и/или по результатам радиологического обследования органов грудной клетки. В некоторых случаях у пациента берут мокроту или другие биологические жидкости для молекулярно-генетического исследования. Этот анализ также определяет чувствительность бактерий к антибиотикам, что помогает подобрать эффективное лечение", - объясняет пресс-служба. 

Если туберкулез подтверждают, пациента, при необходимости, направляют на консультацию к врачу-фтизиатру. Последний назначает схему лечения и определяет необходимость в госпитализации.  Пациенты, нуждающиеся в стационарном лечении - могут получить его в региональных фтизиопульмонологических учреждениях.

"Пациентов, которые не нуждаются в стационарном лечении или уже закончили его, обычно ведет семейный врач, иногда фтизиатр. При необходимости семейный врач консультируется относительно своего пациента с фтизиатром", - добавляет Минздрав. 

Семейный врач, со своей стороны, сопровождает пациента на протяжении всего лечения: 

  • выдает необходимые препараты, которые медучреждение получает от регионального фтизиопульмонологического учреждения;
  • назначает анализы для отслеживания прогресса в лечении и выявления возможных побочных реакций на терапию;
  • при необходимости оказывает психосоциальную поддержку.

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Министерство здравоохранения Украины