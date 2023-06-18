Как уберечься от кишечных инфекций летом: украинцам дали полезные советы

В летний период традиционно фиксируется повышение заболеваемости кишечными инфекциями. Поэтому следует знать, как уберечься.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Департамента здравоохранения Одесской областной государственной администрации.
Какими инфекциями можно заболеть
Распространенность кишечных инфекций связана с жарой, несоблюдением правил личной гигиены, употреблением инфицированных продуктов питания и нарушением правил их приготовления, транспортировки и хранения, применения в приготовлении пищи некачественной воды.
Летом можно заболеть такими кишечными инфекциями:
Также есть еще и вирусные инфекции:
Опасность растет в ситуации, когда возникает ограниченный доступ людей к проверенным источникам питьевой воды. Сейчас это и наблюдается в южных регионах, затопившихся в результате подрыва россиянами Каховской ГЭС.
Как уберечься от инфекции
Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в настоящее время в Украине не зафиксировали вспышки инфекционных болезней после подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС.
Отмечается, что контроль над эпидемической ситуацией в подтопленных районах Херсона и области проводится ежедневно.
При этом постоянно мониторится состояние питьевой воды в водопроводе, скважинах и колодцах, а также мониторинг воды из поверхностных водоемов.
Однако специалисты отмечают важность профилактических мер.
В частности, в Минздраве объяснили, как обеззаразить воду.
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