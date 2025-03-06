Как уберечь себя от ВИЧ: Минздрав назвал главные правила профилактики

ВИЧ - это вирус, который может привести к серьезным осложнениям. Однако сейчас вокруг него возникло множество мифов, которые не соответствуют действительности.

Подробнее о том, можно ли заразиться ВИЧ/СПИДом через сидение унитаза, оральный секс или же салат, который приготовила ВИЧ-инфицированная подруга, можно узнать, - в материале РБК-Украина .

Самые популярные мифы о ВИЧ и СПИДе

ВИЧ передается при поцелуе, кашле и чихании

Слюна, мокрота, слезы, пот, моча, рвотные массы не могут стать причиной заражения ВИЧ. Так же абсолютно безопасными являются объятия и рукопожатия.

Можно заразиться вирусом через бытовые предметы - посуду, одежду, телефон, унитаз и т.д.

Это невозможно так же, как и заражение через пищу, которую приготовил ВИЧ-инфицированный человек.

ВИЧ можно подхватить через укусы насекомых

Комары, мухи, клопы, вши не могут переносить вирус иммунодефицита.

ВИЧом можно заразиться через шерсть кошки, укус собаки или контакт с диким животным

Животные не могут переносить вирус иммунодефицита.

Анальный секс не может быть причиной заражения

Любой сексуальный контакт без презерватива (анальный, вагинальный, оральный) может стать причиной заражения.

ВИЧ нельзя заразиться в салонах красоты

Любые инструменты, которые многократно используют для инъекций, пирсинга, татуировки, могут стать причиной инфицирования. Убедитесь, что мастер простерилизовал инструменты.

ВИЧ не передается от матери к ребенку

ВИЧ передается во время беременности и родов, во время грудного вскармливания от ВИЧ-инфицированной женщины к ребенку, если не принимать профилактические средства.

Как выявить ВИЧ

Определить наличие ВИЧ по внешнему виду невозможно. По словам специалистов, каждый второй ВИЧ-инфицированный не знает о своей болезни. От заражения ВИЧ до появления симптомов СПИДа может пройти более 10 лет. Выявить инфекцию можно только с помощью специального анализа крови на ВИЧ.

Результаты анализа могут быть как положительными (это означает, что в организме есть вирус иммунодефицита), так и отрицательными (антитела к ВИЧ не обнаружены). Однако даже если результат отрицательный, следует помнить, что существует так называемый "период окна", когда вирус еще нельзя обнаружить в организме, и этот период длится от 3 до 6 месяцев после заражения. Поэтому врачи рекомендуют повторно пройти анализ через 3 и 6 месяцев после возможного заражения.

Как защитить себя от ВИЧ/СПИДа

В Украине в более 70% случаев ВИЧ передается половым путем. Поэтому специалисты настоятельно рекомендуют:

использовать презервативы,

избегать сексуальных контактов с незнакомыми партнерами,

хранить верность, если есть постоянный партнер.

Инфицирование ВИЧ возможно также через кровь, поэтому очень важно использовать только одноразовые стерильные шприцы и иглы для инъекций. Инструменты для пирсинга, татуировок, маникюра и других процедур должны быть обязательно стерилизованы.

ВИЧ также может передаваться от матери к ребенку во время беременности, родов и грудного вскармливания. В таких случаях врачи проводят антиретровирусную терапию для матери во время беременности и родов, назначают кесарево сечение и рекомендуют искусственное вскармливание ребенка.

ВИЧ и СПИД - в чем разница

ВИЧ - это вирус, который атакует и постепенно разрушает клетки иммунной системы человека, отвечающие за защиту организма от различных инфекций. Если ВИЧ не лечить, он может привести к развитию СПИДа через 8-10 лет. Однако при надлежащем лечении этот процесс может затянуться на значительно более долгий срок.

СПИД - это синдром приобретенного иммунодефицита, включающий ряд заболеваний, которые возникают в результате ослабления иммунной системы из-за воздействия вируса ВИЧ.