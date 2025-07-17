Как избежать инфекций в море и реке? Семь "золотых" правил

Инфекции, которые можно подцепить в воде, способны испортить ваш отдых и даже нанести вред здоровью. От кишечных расстройств до кожных высыпаний и инфекций уха.

РБК-Украина рассказывает, что делать для профилактики инфекций в воде летом.

Какие инфекции подстерегают в воде?

Реки, озера и моря могут содержать различные патогенные микроорганизмы, особенно вблизи населенных пунктов, мест скопления людей или после сильных дождей. Среди самых распространенных инфекций:

Кишечные инфекции

Вызванные бактериями (кишечная палочка, сальмонелла) или вирусами (норовирус, ротавирус), попадающими в воду из канализационных стоков или от больных людей. Симптомы: диарея, тошнота, рвота, боль в животе.

Инфекции кожи

Могут возникать из-за контакта с бактериями или грибками, содержащимися в воде. Это могут быть сыпь, раздражение, фолликулит (воспаление волосяных фолликулов).

Инфекции уха (отит наружного уха)

Особенно часто встречаются у пловцов. Влага и бактерии создают идеальную среду для развития воспаления в ушном канале.

Глазные инфекции (конъюнктивит)

Бактерии или вирусы из воды могут вызвать покраснение, зуд и выделения из глаз.

Лептоспироз

Редкая, но опасная бактериальная инфекция, передающаяся через воду, загрязненную мочой инфицированных животных (грызунов, собак). Может вызывать лихорадку, головную боль, мышечные боли и в тяжелых случаях поражение внутренних органов.

Как защититься: 7 золотых правил безопасного купания

Следуя этим простым рекомендациям, вы значительно уменьшите риск подхватить инфекцию во время летнего отдыха у воды:

Обращайте внимание на официальные разрешения

Купайтесь только на обустроенных пляжах, где разрешено плавание. Местные органы власти регулярно проверяют качество воды.

Избегайте сомнительных водоемов

Не купайтесь в реках или озерах, где есть очевидные признаки загрязнения (мусор, неприятный запах, мертвая рыба), вблизи промышленных предприятий, ферм или мест стока канализации.

Остерегайтесь "цветения" воды

Зеленая или мутная вода может свидетельствовать о размножении сине-зеленых водорослей, которые выделяют токсины, опасные для кожи и внутренних органов.

Избегайте глотания воды

Это важнейшее правило, особенно для детей. Микроорганизмы попадают в организм именно через рот. Старайтесь не набирать воду в рот и не полоскать ею горло.

Принимайте душ до и после купания

Перед купанием смойте пот, кремы и бактерии с тела, чтобы не загрязнять воду.

После купания обязательно примите душ с мылом, чтобы смыть любые микроорганизмы, которые могли осесть на вашей коже.

Следите за гигиеной рук:

Мойте руки с мылом перед едой, особенно после выхода из воды. Если нет возможности помыть, используйте антисептик.

Защитите уши и глаза

Для ушей

Если вы склонны к отитам или планируете нырять, используйте специальные беруши для плавания. После купания тщательно высушите уши, можно воспользоваться феном (холодным воздухом на расстоянии).

Для глаз используйте очки для плавания, чтобы защитить глаза от раздражений и инфекций.

Избегайте купания с открытыми ранами

Любые порезы, царапины или открытые раны на коже являются воротами для инфекций. Подождите, пока они полностью заживут, прежде чем идти купаться.

Соблюдайте личную гигиену и гигиену одежды

Не сидите долго в мокром купальнике, особенно если вы склонны к инфекциям мочевыводящих путей или грибковым заболеваниям. Переодевайтесь в сухую одежду как можно скорее.

Используйте индивидуальные полотенца, не делитесь ими с другими.