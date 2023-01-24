Как украинцы относятся к военным ВСУ и ветеранам: данные опроса

Кроме того, 47% опрошенных отметили, что имеют среди близких участвовавших в военных действиях на территории Украины с 2014 по 2021 годы.

В обществе, как и ранее, фиксируются самые высокие показатели доверия к военным: 95% доверяют военным ВСУ, 93% - ветеранам нынешней войны и 95% - ветеранам АТО (ООС) 2014-2021 гг. Независимо от региона и возраста абсолютное большинство доверяют этим категориям.

Уровень зарплаты военных, непосредственно участвующих в боевых действиях, считают оптимальным 40%, ниже необходимого - 34%, выше - 8%, не смогли оценить - 18%. Относительно зарплаты военных, которые служат в тылу, половина оценили ее как оптимальную, 13% - ниже необходимой - 15%, выше необходимой - 11%, не смогли оценить - 25%. По сравнению с опросом в августе 2022 года не наблюдаются резкие изменения в оценке размера зарплаты военных упомянутых категорий.

Опрос проведен 14-16 января 2023 года по всей Украине, за исключением временно оккупированных Россией территорий Крыма и Донбасса, а также территорий, где на момент опроса отсутствует украинская мобильная связь. Выборочная совокупность: 1000 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 3,1%. Опрос проведен по инициативе "Украинского ветеранского фонда" Министерства по делам ветеранов Украины. Профинансировано Социологической группой "Рейтинг".