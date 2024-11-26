Как распознать насилие в Интернете: советы онлайн-защиты против кибербуллинга и агрессии

Цифровое насилие – одна из острейших проблем современного онлайн-пространства, угрожающая психологическому и физическому здоровью человека. Знание правил реагирования может помочь обезопасить себя и своих близких от этой угрозы.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на полицию Киева.

Правоохранители отметили, что цифровое насилие обычно проявляется через оскорбительные сообщения, посты, комментарии или публикации, имеющие агрессивный или насильственный характер.

Такие действия могут вызвать эмоциональный стресс и подрывать уверенность в себе.

"В цифровом пространстве невозможно защитить себя полностью, но вполне реально обезопаситься от рисков и угроз, если знать, как действовать", - заявили в полиции.

Как противодействовать кибернасилию?

Сохраните доказательства.

Идентифицируйте профиль злоумышленника, сохраните ссылку на его страницу и сделайте скриншоты материалов с насильственным содержанием.

Обратитесь в киберполицию.

Подайте заявление через онлайн-форму на сайте киберполиции, добавив сохраненные материалы.

Обращайтесь за поддержкой.

Обсудите ситуацию с близкими, которые могут оказать эмоциональную поддержку. Также вы можете воспользоваться горячей Правительственной линией 15-47 для получения профессиональной помощи.

Напомним, что в Украине активно борются с насилием, буллингом и агрессией. Для этого существует немало разных программ. Например, о случаях буллинга в школах украинцы могут легко сообщить в онлайн-формате. Как это можно сделать - читайте в материале РБК-Украина.

Кроме того, в 2025 году в Украине во втором чтении был принят важный закон о противодействии домашнему насилию. Также были введены нормы Стамбульской Конвенции Совета Европы и Директивы Европейского парламента и Совета ЕС.