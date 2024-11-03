Как распознать инсульт: украинцам подсказали важную аббревиатуру

"Симптомы инсульта возникают внезапно. Их легко распознать по аббревиатуре МОЗОК", - говорят врачи.

Что означает аббревиатура

М (мова) - неразборчивый, непонятный и запутанный;

О (обличчя) – асимметричное выражение лица, невозможность улыбнуться;

З (запаморочення) - нарушение равновесия и координации головокружения, качания;

О (очі) - ухудшение зрения, двоение в глазах;

К (кінцівки) - онемение или слабость конечностей, сложно одновременно поднять и держать обе руки или ноги.

Как действовать, если есть симптомы

Прежде всего следует вызвать экстренную медицинскую помощь, подробно описав состояние человека. Бригада доставит пациента в ближайшее заведение с соответствующим договором НСЗУ.

Также нужно зафиксировать время появления признаков инсульта, чтобы высчитать окно терапевтических возможностей - 4,5 часа.

Диагностика и лечение инсульта являются бесплатными по программе медицинских гарантий.