Как распознать инсульт: украинцам подсказали важную аббревиатуру
У инсульта свои симптомы. Чтобы их распознать, поможет аббревиатура, которую легко запомнить.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную службу здоровья Украины (НСЗУ).
"Симптомы инсульта возникают внезапно. Их легко распознать по аббревиатуре МОЗОК", - говорят врачи.
Что означает аббревиатура
М (мова) - неразборчивый, непонятный и запутанный;
О (обличчя) – асимметричное выражение лица, невозможность улыбнуться;
З (запаморочення) - нарушение равновесия и координации головокружения, качания;
О (очі) - ухудшение зрения, двоение в глазах;
К (кінцівки) - онемение или слабость конечностей, сложно одновременно поднять и держать обе руки или ноги.
Как действовать, если есть симптомы
Прежде всего следует вызвать экстренную медицинскую помощь, подробно описав состояние человека. Бригада доставит пациента в ближайшее заведение с соответствующим договором НСЗУ.
Также нужно зафиксировать время появления признаков инсульта, чтобы высчитать окно терапевтических возможностей - 4,5 часа.
Диагностика и лечение инсульта являются бесплатными по программе медицинских гарантий.
Инсульт
Инсульт - это острое нарушение мозгового кровообращения, для которого характерно появление очаговой или общемозговой неврологической симптоматики.
Первым делом при подозрении на инсульт нужно вызвать скорую помощь. При этом, за обследования и терапию платить не нужно.
Важно также знать, что подозрение на инсульт относится к состояниям, когда обязательно нужно вызвать "скорую". В этот список входят и симптомы инфаркта миокарда.
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