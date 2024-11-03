Как ревакцинация "восстанавливает" иммунологическую память: объяснение Минздрава

Как работает вакцина

Вакцины, попадая в организм, имитируют инфекцию, чтобы стимулировать естественную защиту. Главным элементом вакцины является антиген, заставляющий иммунную систему вырабатывать антитела. Антиген может быть представлен в виде:

ослабленных или уничтоженных вирусов или бактерий;

частей их генетического материала;

специально обработанного бактериального токсина, который не является опасным.

Таким образом, иммунная система реагирует на вакцину, создавая антитела - белки, которые "запоминают" возбудителя. После вакцинации в организме остаются клетки памяти, "знающие", как противостоять возбудителю, против которого действовала вакцина. Поэтому, если в организм вакцинированного человека проникнет живой патоген, иммунная система активируется быстро, обеспечивая защиту.

Почему необходима ревакцинация

Со временем количество антител, образовавшихся после вакцинации, может снижаться. Ревакцинация помогает «напомнить» иммунной системе о защите. Например, чтобы защититься от столбняка, который может проникнуть через загрязненные раны, взрослым следует обновлять вакцинацию каждые 10 лет.

Особенно подвержены снижению иммунитета пожилые люди. Они становятся более уязвимыми к инфекциям и имеют повышенный риск сопутствующих заболеваний, таких как хронические болезни дыхательных путей или сердечно-сосудистые проблемы.

Ревакцинация беременных

Беременным особенно важна вакцинация комбинированной вакциной АаКДП-М, которая защищает от столбняка, дифтерии и коклюша с ацеллюлярным компонентом коклюша. Эта прививка рекомендована во время каждой беременности на сроке между 27 и 36 неделями, даже если женщина ранее проходила плановую вакцинацию или получала ее во время предыдущих беременностей. Вакцинация в этот период позволяет передать антитела малышу через плаценту, обеспечивая ему защиту с момента рождения.

Что касается ревакцинации против дифтерии и столбняка, она начинается с раннего детства вместе с вакцинацией против коклюша в соответствии с календарем профилактических прививок.

Первая ревакцинация проводится в 18 месяцев и охватывает все три заболевания - коклюш, дифтерию и столбняк. Следующие ревакцинации, уже без коклюшного компонента, проводятся в 6 и 16 лет. Взрослым рекомендуется проходить ревакцинацию от дифтерии и столбняка каждые 10 лет.