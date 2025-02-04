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Как раннее выявление рака повышает шансы на выздоровление: важные нововведения

Фото: Минздрав определил обязательные обследования (GettyImages)
Автор: Владислава Ткаченко

Ежегодно более 100 тысяч украинцев узнают об онкологических заболеваниях. С 1 января 2025 года в Украине вступил в силу приказ о порядке скрининга и ранней диагностики рака молочной железы, шейки матки и колоректального рака.

По данным Национального канцер-реестра, в 2023 году рак обнаружили у 110 022 человек, из них 52 626 - мужчины, 57 396 - женщины.

Скрининг по трем направлениям

Новый порядок касается ранней диагностики трех видов онкозаболеваний:

  • Рак молочной железы (РМЖ);
  • Рак шейки матки (РШМ);
  • Колоректальный рак (КРР).

Рак молочной железы:

  • Женщинам от 21 года рекомендовано проходить осмотр и пальпацию молочных желез во время профилактических медосмотров.
  • Женщинам 50-69 лет - маммография каждые два года.
  • Врач может менять частоту обследований в зависимости от рисков.

Факторы риска: генетическая предрасположенность (BRCA-1, BRCA-2), случаи РМЖ в семье, поздние роды (30+ лет), ожирение, поздняя менопауза.

Рак шейки матки:

  • Женщинам от 21 года рекомендовано обследование у гинеколога.
  • Женщинам от 35 лет - ПЦР-тест на вирус папилломы человека (ВПЧ) раз в 10 лет.
  • Частота обследований может корректироваться врачом в зависимости от факторов риска.

Факторы риска: ВПЧ, ВИЧ, раннее начало половой жизни, частая смена партнеров, иммунодефицитные состояния.

Колоректальный рак:

  • Людям от 40 лет - опрос о симптомах и факторах риска каждые два года.
  • Для людей 50-75 лет - тест на скрытую кровь в кале или фекальный иммунохимический тест (ФИТ) каждые два года.
  • Если тест положительный - направление на колоноскопию.

Факторы риска: наследственность, воспалительные заболевания кишечника, ожирение, возраст 50-75 лет.

Бесплатная диагностика

Все необходимые обследования покрываются программой медицинских гарантий. Исследования можно пройти по направлению врача. К бесплатным услугам относятся:

  • маммография;
  • гистероскопия; гистероскопия;
  • колоноскопия;
  • гастроскопия;
  • бронхоскопия;
  • консультация специалиста.

Как снизить риск онкозаболеваний

  • Отказ от курения и алкоголя. Алкоголь провоцирует 7 видов рака, курение - каждый четвертый случай онкологии.
  • Вакцинация от гепатита B и вируса папилломы человека (ВПЧ).
  • Защищенные половые контакты.
  • Минимизация солнечного излучения, использование солнцезащитных средств.
  • Активный образ жизни и здоровое питание.
  • Женщинам - грудное вскармливание как профилактика РМЖ.

Пройти обследование можно у своего семейного врача или гинеколога. Раннее выявление рака - это шанс на своевременное лечение и полное выздоровление.

Напомним, что медики в Британии впервые удалили опухоль головного мозга через глазницу пациента. Операция дала шанс больным, для которых рак ранее считался неоперабельным.

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