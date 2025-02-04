Как раннее выявление рака повышает шансы на выздоровление: важные нововведения

Ежегодно более 100 тысяч украинцев узнают об онкологических заболеваниях. С 1 января 2025 года в Украине вступил в силу приказ о порядке скрининга и ранней диагностики рака молочной железы, шейки матки и колоректального рака.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство здравоохранения Украины.
По данным Национального канцер-реестра, в 2023 году рак обнаружили у 110 022 человек, из них 52 626 - мужчины, 57 396 - женщины.
Новый порядок касается ранней диагностики трех видов онкозаболеваний:
Рак молочной железы:
Факторы риска: генетическая предрасположенность (BRCA-1, BRCA-2), случаи РМЖ в семье, поздние роды (30+ лет), ожирение, поздняя менопауза.
Рак шейки матки:
Факторы риска: ВПЧ, ВИЧ, раннее начало половой жизни, частая смена партнеров, иммунодефицитные состояния.
Колоректальный рак:
Факторы риска: наследственность, воспалительные заболевания кишечника, ожирение, возраст 50-75 лет.
Все необходимые обследования покрываются программой медицинских гарантий. Исследования можно пройти по направлению врача. К бесплатным услугам относятся:
Пройти обследование можно у своего семейного врача или гинеколога. Раннее выявление рака - это шанс на своевременное лечение и полное выздоровление.
Напомним, что медики в Британии впервые удалили опухоль головного мозга через глазницу пациента. Операция дала шанс больным, для которых рак ранее считался неоперабельным.