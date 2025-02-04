Как раннее выявление рака повышает шансы на выздоровление: важные нововведения
Ежегодно более 100 тысяч украинцев узнают об онкологических заболеваниях. С 1 января 2025 года в Украине вступил в силу приказ о порядке скрининга и ранней диагностики рака молочной железы, шейки матки и колоректального рака.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство здравоохранения Украины.
По данным Национального канцер-реестра, в 2023 году рак обнаружили у 110 022 человек, из них 52 626 - мужчины, 57 396 - женщины.
Скрининг по трем направлениям
Новый порядок касается ранней диагностики трех видов онкозаболеваний:
- Рак молочной железы (РМЖ);
- Рак шейки матки (РШМ);
- Колоректальный рак (КРР).
Рак молочной железы:
- Женщинам от 21 года рекомендовано проходить осмотр и пальпацию молочных желез во время профилактических медосмотров.
- Женщинам 50-69 лет - маммография каждые два года.
- Врач может менять частоту обследований в зависимости от рисков.
Факторы риска: генетическая предрасположенность (BRCA-1, BRCA-2), случаи РМЖ в семье, поздние роды (30+ лет), ожирение, поздняя менопауза.
Рак шейки матки:
- Женщинам от 21 года рекомендовано обследование у гинеколога.
- Женщинам от 35 лет - ПЦР-тест на вирус папилломы человека (ВПЧ) раз в 10 лет.
- Частота обследований может корректироваться врачом в зависимости от факторов риска.
Факторы риска: ВПЧ, ВИЧ, раннее начало половой жизни, частая смена партнеров, иммунодефицитные состояния.
Колоректальный рак:
- Людям от 40 лет - опрос о симптомах и факторах риска каждые два года.
- Для людей 50-75 лет - тест на скрытую кровь в кале или фекальный иммунохимический тест (ФИТ) каждые два года.
- Если тест положительный - направление на колоноскопию.
Факторы риска: наследственность, воспалительные заболевания кишечника, ожирение, возраст 50-75 лет.
Бесплатная диагностика
Все необходимые обследования покрываются программой медицинских гарантий. Исследования можно пройти по направлению врача. К бесплатным услугам относятся:
- маммография;
- гистероскопия; гистероскопия;
- колоноскопия;
- гастроскопия;
- бронхоскопия;
- консультация специалиста.
Как снизить риск онкозаболеваний
- Отказ от курения и алкоголя. Алкоголь провоцирует 7 видов рака, курение - каждый четвертый случай онкологии.
- Вакцинация от гепатита B и вируса папилломы человека (ВПЧ).
- Защищенные половые контакты.
- Минимизация солнечного излучения, использование солнцезащитных средств.
- Активный образ жизни и здоровое питание.
- Женщинам - грудное вскармливание как профилактика РМЖ.
Пройти обследование можно у своего семейного врача или гинеколога. Раннее выявление рака - это шанс на своевременное лечение и полное выздоровление.
Напомним, что медики в Британии впервые удалили опухоль головного мозга через глазницу пациента. Операция дала шанс больным, для которых рак ранее считался неоперабельным.