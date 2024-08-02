RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Как правильно общаться с ветеранами: в Украине разработали интерактивный симулятор

Иллюстративное фото: симулятор общения с ветеранами был разработан в Украине (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

В Украине создан симулятор для развития навыков корректного общения с ветеранами.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Симулятор погружает пользователей в ситуации, приближенные к реальным. Это должно помочь отработать полученные знания на практике.

В частности, в смоделированных ситуациях пользователь может оказаться в разговоре с коллегой-ветераном, который шутит по теме смерти, травм и войны. На выбор предлагается несколько вариантов реакции, сопровождающихся пояснениями экспертов.

В министерстве рассказали, что инициатива является частью Всеукраинской программы ментального здоровья "Ты как?", инициированной первой леди Еленой Зеленской.

Инструмент разработан как дополнение к образовательному сериалу "Люди с опытом войны. Достоинство. Взаимодействие". Он рассказывает о правилах корректной коммуникации с военными, ветеранами и ветеранами.

Интерактивный симулятор доступен по ссылке.

Ранее РБК-Украина рассказывала, что в Украине разработан проект по созданию пространств для ветеранов, который будет распространен по всей Украине в 2024-2025 годах.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Ветеран