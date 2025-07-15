Как правильно мыть овощи со своего огорода, чтобы избежать отравления

Что нужно знать об овощах с огорода?

Почва, вода, домашние животные, и даже инструменты могут быть источником бактерий, таких как кишечная палочка (E.coli), сальмонелла или паразиты. Чтобы избежать пищевых отравлений и безопасно наслаждаться плодами своего труда, крайне важно правильно дезинфицировать овощи, особенно если вы собираетесь есть их сырыми.

Мы раскроем скрытые опасности, которые подстерегают вас на собственном участке, и расскажем о ключевых шагах для эффективной очистки, что позволит вам потреблять свежие овощи со спокойствием.

Свежесобранные овощи могут быть заражены из разных источников, таких как почва, навоз, необработанная вода для полива, фекалии животных или наличие патогенных микробов, таких как листерия или сальмонелла. Об этом предупреждают Университет Калифорнии в Дэвисе и Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA).

Наиболее уязвимы:

Листовая зелень и корнеплоды, такие как морковь, салат или картофель, находятся под большим риском. Их прямой контакт с почвой облегчает проникновение вышеупомянутых патогенов.

Кроме того, культуры, растущие слишком близко к животным или необработанному компосту, могут увеличить присутствие патогенов, которые способны выживать и размножаться после сбора урожая.

Хотя создание собственного сада может быть замечательным опытом, вы должны соблюдать строгую гигиену перед потреблением ваших продуктов.

Эффективная очистка - залог безопасности

Чтобы защитить себя, эксперты рекомендуют соблюдать ряд шагов, начиная с мытья рук и посуды с мылом и водой перед тем, как брать овощи.

Важно также удалить видимую почву и поврежденные части урожая, выбросив их до вышеупомянутого мытья.

Кроме того, вы должны промыть овощи под проточной водой, желательно холодной (между 10 и 15 градусами Цельсия), осторожно и деликатно протирая листья или кожуру, чтобы удалить любые патогены, которые могут находиться на поверхности.

Применение безопасного дезинфицирующего раствора также является чрезвычайно важным. К ним относятся:

Уксус или лимон с солью (идеально подходят для более деликатных листьев).

Пищевой хлор (после которого необходимо тщательно промыть овощи).

Не следует использовать мыло или бытовые моющие средства, поскольку они могут оставлять токсичные остатки.

После мытья необходимо просушить продукты с помощью чистых тканевых салфеток или полотенец, чтобы уменьшить рост микробов. Хранить их следует в холодном месте, при температуре около четырех градусов Цельсия.