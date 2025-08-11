Как вернуть страсть в постели? Сексолог Федорец - о фальшивых оргазмах, браке без секса и фантазиях

Главное:

Почему военные теряют сексуальное желание и как это влияет на отношения

Как говорить о сексе после травм, ранений или снижения либидо

Что такое согласие в сексе и как определить, настоящее ли оно

Может ли пара жить без интима и в каких случаях это нормально

Почему имитация оргазма вредит и как ее избежать

Как влияют на сексуальность фантазии, размер пениса, частота интима и половая конституция

В обществе до сих пор живут мифы о нормах, "правильном" сексе и ожиданиях по поводу удовольствия. Святослава Федорец - опытный специалист в сфере сексологии, глава ОО "Украинская Национальная Академия Сексологии", которую основала вместе с Инной Педан.

В интервью РБК-Украина сексолог и психолог Святослава Федорец рассказала, как война меняет интимность, почему травма влияет на либидо, как откровенно говорить о желаниях и что действительно важно для здоровых сексуальных отношений в паре.

Это сокращенная версия разговора. Полное интервью смотрите на YouTube-канале РБК-Украина.

– Как с войной изменилась сексуальная жизнь украинцев?

– С началом полномасштабного вторжения начала актуализироваться, развиваться тема сексуальной реабилитации. Она была актуальна и раньше, но не так остро.

Начали появляться обращения от военных типа: "Меня не было дома полгода, я должен приехать домой, но я не хочу свою жену. И никакую другую женщину, и секса вообще я не хочу. Дайте мне рекомендации, как мне это объяснить жене".

Много обращений, когда тревога мешает интиму. Даже бывают запросы вроде: что делать, если моя женщина отказывается заниматься сексом во время воздушной тревоги? Раньше таких запросов не было.

– Как вы советуете возвращаться к интимной жизни после травматического опыта? Что парам делать?

– Это широкий вопрос. Какой травматический опыт? Когда он произошел? У кого он произошел? Как это выглядело? Что именно повлекло травму? От этого надо отталкиваться, от этого будут зависеть рекомендации.

Одна история, когда, например, женщина в подростковом возрасте пережила изнасилование. Другая история, когда женщина была на временно оккупированных территориях и там пережила изнасилование или стала свидетелем этого.

Кстати, возможно, вы слышали, когда начали публиковать информацию о том, что произошло в Буче в Ирпене, некоторое количество девушек, которые не жили там, не пережили ничего подобного, начали замечать, что их желание снижается вплоть до того, что даже возникали отвращение к мужчинам. То есть настолько они присоединились к травматическому опыту других девушек, других женщин.

– Говоря о травматическом опыте, давайте сосредоточимся именно на мужчинах. Вы приводили пример, когда он приезжает в отпуск и говорит, что не хочет свою жену, никакого интима. Что делать паре в этот момент?

– Первое, с чего надо начинать - это понимание, какие процессы происходили, какие могли быть изменения. Когда мужчина находится в условиях боевых действий, у него постоянно активируется симпатическая нервная система. Она отвечает за реакции "бей, беги или замри". И она не переключается, знаете, как коробка передач.

А для того, чтобы мы могли заняться сексом, нам нужно активировать парасимпатическую нервную систему, то есть расслабиться. Есть такое мнение, что мы занялись сексом и после этого расслабились. Но если мы не расслаблены, мы сексом не сможем заняться. И дальнейшее расслабление тоже не наступит.

Он может, например, заняться сексом и пробежать через него с напряжением. В конце даже может быть оргазм, но удовольствия он не получит. Эти вещи надо объяснять.

Общество давит, что у мужчины всегда должна быть хорошая эрекция, он должен всегда хотеть. Если нет - "ты не мужик". Такое убеждение может возникать, когда произошло ранение или травма, она задела сексуальную функцию, и эта функция изменилась.

Тогда нам нужно работать с тем, чтобы переконструировать у человека представление и о сексуальности, и о себе как о мужчине, если мы говорим о мужчинах.

– А могут ли отношения существовать вообще без секса?

– Если половые органы потеряны, это не значит, что не может быть секса. Даже оргазмы могут быть у мужчин, которые потеряли внешние половые органы. Здесь все очень индивидуально.

Но если говорить просто об отношениях, где нет секса, это может быть. Иногда это может быть годами. Здесь кто-то может поспорить, насколько они нормальные. Это явление называется виргогамный брак, оно достаточно хорошо описано в литературе.

Там, как правило, есть определенные особенности у партнеров. Сейчас это предлагают называть как асексуальность и выделять как отдельную ориентацию, что мне лично это не нравится.

Если у человека есть проблемы с половым влечением, оно очень снижено или отсутствует, это будет говорить либо о том, что есть вопросы с гормональным фоном, либо какой-то травматический опыт, либо другие какие-то психологические проблемы, которые влияют на желание человека. В основном это именно так.

Но в сексологии есть такое понятие, как индивидуальная парная норма. И если это устраивает обоих людей, которые в этой индивидуальной конкретной паре, то это нормально.

Святослава Федорец: Если партнер потерял половые органы, это не значит, что в паре не может быть близости (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)

– Как определить здоровые сексуальные отношения? Как они должны выглядеть?

– Мы говорим именно о сексе, не об отношениях в целом. Все, что мы делаем в сексе, делается по взаимному согласию. Все, что мы делаем, направлено на то, чтобы получить и дать удовольствие.

И это у обоих партнеров. Каждый хочет и получить удовольствие, и дать. И то, что мы делаем, не приносит вреда ни одному из партнеров и обществу.

– Как определить активное взаимное согласие партнеров?

– Нам нужно учиться слушать и себя, свое тело, и партнера. В последнее время много говорят о различных альтернативных сексуальных практиках в виде секса втроем, обменом партнерами и тому подобное.

Иногда партнеры могут соглашаться на предложение другого не по собственному желанию из-за сексуальных мотивов, а по другим мотивам. Страх потерять партнера, страх, что он изменит или что я покажусь не современным. Там могут быть разные причины, и это не о согласии.

Человек, который соглашается, прежде всего быть ответственным перед собой и четко давать себе ответ, что его толкает согласиться на этот эксперимент.

А тот партнер, который сделал это предложение, должен обратить внимание не только на "я согласна", а также и на тело, как оно реагирует. Потому что голова может говорить; "Да, я согласна", а тело все сжалось, и человек показывает телом, что ему некомфортно.

Кроме того, если я сейчас дала согласие, это не значит, что оно пожизненное. Это согласие можно забрать. И в сексе это нормально.

И ключевое - быть готовыми, что если мы начнем в эту историю идти, то все, что будет происходить в реальности, может очень противоречить тому, что мы себе нафантазировали.

– Как вы относитесь к тому, когда один партнер хочет в этот момент интима, другой не хочет, но тот, кто хочет, начинает все равно проявлять определенное внимание?

– В зависимости от того, какие провокации.

Например, у нас лежит пара в постели и жена говорит мужу: "Я хочу, давай займемся".

Он говорит: "Любимая, ты знаешь, я так устал, ничего сейчас не получится". А она говорит: "Ну хорошо, тогда я при тебе помастурбирую". Она мастурбирует при нем. Он на это посмотрит, возможно, даже изменит свое мнение, а возможно, просто посмотрит, и это будет приятно для них обоих.

Другой вариант. Лежит пара и мужчина говорит: "Давай, любимая, мы займемся сексом". Она говорит: "Ты знаешь, я так устала". А он ей отвечает что-то вроде: "Ты можешь лежать, не принимать особого участия, а я там как-то пристроюсь". Или он начинает давить и манипулировать и пытаться через претензии получить свое, это не очень хорошая история.

Чтобы это начать исправлять, нам нужно учитывать потребности того, кто хочет меньше. У людей возникает шок: "Ну как же?" Потому что он и так уже задолбан. Если мы сейчас начнем еще больше мусолить всю эту тему, у человека вообще возникнет отвращение.

– Есть ли определенная норма количества интима в неделю?

– Все относительно. Зависит от возраста, от состояния здоровья, от того, есть ли дети, сколько этих детей, в каких условиях живут люди. Я тот сексолог, который очень не любит, когда дают такие нормы "должно быть три раза в неделю". Сексология - это наука, которая не приписывает, а описывает.

Сексологи могут объяснить, почему людям может быть нужно три раза в неделю, а кому-то - три раза в день. Это тоже могут быть варианты нормы в зависимости от типа половой конституции человека.

Если у нас слабый тип половой конституции, это тоже является вариантом нормы, то у человека может желание возникать не очень часто.

– Что делать, когда сексуальная конституция отличается у партнеров? Например, мужчина хочет каждый день по несколько раз, а женщине достаточно и раза в неделю. Как им найти общий язык?

– Во-первых, сексуальная конституция - это то, что мы рождаемся фактически. И мы должны понимать, что этот партнер просто такой. Если жена хочет каждый день, а у него возникает желание раз в неделю, мы не сможем этого партнера выжать больше.

Мы признаем, что эта разница есть. Но если, например, до рождения ребенка была одна история, а после рождения что-то резко изменилось, нужно искать причины.

Сексуальная конституция - это то, с чем человек рождается. За жизнь она существенно не меняется, кроме влияния внешних факторов (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)

– Как говорить с партнером о своих желаниях, потребностях, особенно, если они касаются определенных фантазий и экспериментов?

– Во-первых, надо выбрать правильное время, место и момент для того, чтобы об этом поговорить. Например, когда наш партнер расслаблен. Или создаем такой момент самостоятельно.

Начиная такой разговор, надо быть готовыми, что партнер может наши фантазии не разделить, они могут ему не сильно откликнуться. Партнер может воспринять их по-разному. Партнер имеет право сказать нет.

Но это еще не значит, что мы не можем ее реализовать каким-то другим способом. В любой фантазии есть разные оттенки, которые можно попробовать реализовать.

Смотрите, как партнер реагирует. Возможно, партнеру стыдно вообще разговаривать о сексе, такие обращения тоже бывают.

Мы можем давить на партнера в таких разговорах. И это тоже достаточно частые случаи. То есть человек думает, что когда он что-то озвучил, с этим нужно уже что-то делать.

Когда мы говорим о фантазии, цель этого разговора в том, чтобы просто поговорить. А дальше мы смотрим, что здесь у нас совпадает и что из этого мы можем начать реализовывать в нашей паре.

– Что делать в случае, когда в одиночку девушка доходит до финиша, а с мужчиной она этого сделать не может?

– Это может зависеть от ряда совершенно разных причин. Это может быть связано с техникой мастурбации, но нечасто. Или это может быть привычка, когда в сознании девушки оргазм и секс разъединены.

Когда она просто привыкла, что оргазм у нее бывает наедине, а секс на другом полюсе, и там оргазма нет. А нам надо свести это к кучке.

– Можно ли понять, что женщина имитирует оргазм?

– Да, есть разные приемы, как это определить. Например, после оргазма часто клитор становится очень чувствительным. После оргазма женщина может просить, чтобы ее не трогали, потому что слишком интенсивные ощущения.

Но опираться на один этот аспект и с ним подходить к каждой женщине - это тоже не совсем корректно, потому что оргазмы бывают разные: есть завершенный оргазм, есть незавершенный оргазм, они могут быть разные по силе, женщина может пережить несколько оргазмов одновременно или это может быть очень долгий оргазм.

Мне все-таки кажется, что лучшее, что здесь можно сделать - это откровенно поговорить с партнером. Не пытаться, знаете, с бубнами танцевать и как-то узнать скрытую правду, кончила она или нет, а создать такие условия, где женщина сможет говорить об этом так, как оно есть.

Чем раньше партнеры признают ту правду, которая существует, тем проще это будет исправить.

– Насколько в целом имитация вредит отношениям в паре?

– Не каждый может сказать: "Ты знаешь, сегодня у меня не получится, я не закончу". Человек может стесняться или не знать, как это сказать, или впервые у человека такое произошло.

Мы сейчас снова касаемся плоскости сексуальной культуры. Потому что когда есть сексуальная культура, мы знаем, что наши сексуальные реакции могут быть очень разными. И оргазм сегодня может быть, завтра его может не быть. Может не быть у женщины, может не быть у мужчины, это тоже нормально. И нет здесь никакой трагедии.

Развеивание мифов и формирование здорового отношения к своей сексуальности - это, на мой взгляд, ключ к тому, чтобы мы не имитировали и нормально воспринимали тот факт, что у кого-то сегодня может не быть оргазма.

Здесь о честности, об умении говорить и принимать все разнообразие, которое может быть в постели. Секс может быть не по одному и тому же сценарию. Это могут быть разные сценарии, когда, например, с удовольствием осталась только она.

И я рекомендую парам практиковать такие подходы, когда мы сознательно отходим от того шаблона, который был. Например, сегодня вечером муж орально удовлетворяет только ее, а завтра мы меняемся. А послезавтра у нас такой секс, где оба кончают. А еще послезавтра такой секс, где никто не кончает.

И когда мы сознательно проходим через такие сценарии, это помогает нам формировать большую вариативность и спокойно относиться к тому, когда какой-то секс закончился, возможно, не совсем так, как мы планировали. В сексе важно уметь концентрироваться на моменте здесь и сейчас, а не на том, как побыстрее получить оргазм и до него дойти.

Стоит научиться откровенно и честно говорить с партнером о своих желаниях и том, что вам не нравится (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)

– Как найти эрогенные зоны, какие они могут быть? Как они формируются? Можем ли мы, например, развить их?

– Наше тело достаточно разумно устроено, и эрогенные зоны формируются на тех местах, где кожа тоньше, где чувствительность выше. Это те места, которые будет проще простимулировать во время сексуального взаимодействия, хотя бывают случаи, когда эрогенная зона действительно может быть сформирована в каком-то нетипичном месте.

Это редкие истории, когда женщина могла оргазмировать, когда касались волосистой части головы. И первый оргазм она получила в парикмахерской. Ради гендерного равенства расскажу клинический случай о парне, который оргазмировал от того, что поливал ноги ниже колена холодной водой. И этим доводил себя до оргазма.

Эрогенные зоны начинают формироваться еще в первый год жизни ребенка. Родители должны брать ребенка на руки и давать контакт кожа к коже. Через этот контакт ребенок будет чувствовать и привязанность, и принятие, и защищенность, и любовь, и будет формироваться привязанность к родителям. Это основа того, что потом мы будем использовать в отношениях.

То есть умение строить связи, чувствовать привязанность к партнеру, и через контакт кожи к коже получать эти ощущения. И это тот момент, из-за которого люди могут не любить секс на один вечер, секс без обязательств.

– Как мужчине удовлетворять свою партнершу и имеет ли значение размер?

– Когда я поднимаю в соцсетях вопрос, что большой пенис - это не основное. И вообще с большим пенисом еще нужно уметь обращаться, приходят мужчины, которые мне говорят: "Это не так".

Опять же это особенности мужской психологии. Если они говорят о футбольном матче, они обсуждают количество голов. Если они обсуждают автомобили, то это будут все какие-то показатели, объемы и тому подобное.

Женщина если будет говорить об отношениях, она будет больше говорить о качестве. Не о том, как долго это было и сколько раз подряд, а о том, что она почувствовала, насколько были наполненными эти отношения и весь вечер.

Это надо учитывать, когда мы говорим о сексуальном мастерстве мужчины или женщины, потому что мы разные. Мужчинам с ориентацией на эти показатели и достижения кажется, что если у него 22 сантиметра, и он может ими 40 минут, то он красавчик.

А она приходит и говорит: "Я уже измучилась. Во-первых, мне надо готовиться, чтобы принять эти 22 сантиметра. Во-вторых, в некоторых позах мне просто больно. А в-третьих, мне не надо эти 40 минут. Я за 10 минут могу дойти до своего оргазма, но он это продолжает".

Здесь опять же должны коснуться темы порно, потому что порно часто формирует такое представление, что это должно быть вот так.

Физиологическая норма - три минуты. Я согласна, что для удовольствия три минуты может быть мало. Это говорит нам о том, что с мужчиной физиологически все нормально. Он может научиться это удлинять.

Но если он не умеет правильно подготовить женщину к половому акту и разогреть ее, то вообще продолжительность может не иметь существенного значения.

Цикл сексуальных реакций мужчины и женщины разный. У женщины он в два раза длиннее. Поэтому мужчине надо нормально ее простимулировать и довести ее до достаточно высокого уровня возбуждения.

17 сантиметров - это уже большой пенис. И если пенис больше 17 сантиметров, не во всех позах девушкам может быть комфортно. Чем больше пенис, тем больше надо времени уделять тому, чтобы простимулировать, разогреть женщину.

Маленький пенис не означает, что женщина не получит удовольствие, потому что женщины - это существа, у которых сексуальность сильно психологизирована. И для нее крайне важно, как к ней относится партнер: что он ей говорил в течение дня, как он ее к этому сексу подводил, особенно, когда мы говорим о длительных отношениях.

Поэтому просто полагаться на то, что у меня 20 сантиметров, и я красавчик - это инфантильная позиция.

Святослава Федорец: У женщины цикл сексуальных реакций вдвое длиннее, поэтому мужчине нужно довести ее до высокого уровня возбуждения (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)

– Почему возникает такая проблема с поиском клитора? Объясните, пожалуйста, со своей точки зрения.

– Мужчины воспринимают как основной половой орган женщины не клитор, а влагалище. Потому что он входит во влагалище, и они думают, что как бы центром запуска оргазмов является влагалище.

Но клитор - это аналог мужского пениса, если мы говорим об ощущении удовольствия. Клитор - это тот орган, который в женском теле существует исключительно для удовольствия. Пока что наука других функций у него не нашла.

Клитор нужно стимулировать правильно, изучать его строение, знать, что клитор - это не только та горошинка, которую мы видим. Он достаточно большой и спрятан внутри.

– Можем ли мы назвать позиции, в которых оргазм будет стопроцентно?

– Это хороший и интересный вопрос, потому что люди иногда ищут волшебные позиции, где оргазм точно будет. Волшебной позицией может быть та, в которой она привыкла мастурбировать. Это та позиция, которая для нее привычная, в которой она расслаблен.

Но с каждым партнером и с каждой партнершей нужно индивидуально исследовать, потому что все половые органы очень разные.

– Вы сказали о графике сексуальных реакций женских и мужских. Женский реально в два раза длиннее, чем мужской. Что это означает в первую очередь для мужчины? Нужно ли в таком случае продолжать сам половой акт?

– Все относительно. Но точно надо удлинить время прелюдии и уделить ей внимание. Потому что, когда мужчина, например, заканчивает, женщина может в этот момент только начинать разогреваться и приближаться к оргазму, а он уже все.

Поэтому партнерам нужно индивидуально это исследовать. Есть женщины, которые могут кончать достаточно быстро, и ее график может примерно совпадать с графиком партнера. Это будет зависеть и от возраста девушки, и от её опыта половой жизни.

Опять же, половая конституция на это влияет. Если это сильная половая конституция, то по идее, женщина может быстрее оргазмировать. Если это слабая половая конституция, это будет дольше. Кстати, некоторые признаки половой конституции мы можем определить даже по внешности человека.

Это очень в общих чертах, ни в коем случае не воспринимать это в буквальном смысле, но грубыми мазками. Если перед нами мужчина такой коренастый, невысокий, у него не очень длинные ноги, он достаточно волосатый, то это будет больше говорить о более сильной половой конституции.

А если перед нами девушка модельной внешности с очень длинными ногами, это скорее будет говорить о слабой половой конституции. Опять же, здесь все относительно.

Сравнение циклов сексуальных реакций у женщины и мужчины (фото предоставлено специалистом)

– Святослава, в завершение попрошу вас несколько советов о том, как правильно говорить о сексе между партнерами и улучшении интимной жизни.

– Во-первых, для себя определить, что мои желания имеют место, они нормальные, адекватные. Потому что если мы к своим желаниям относимся со стыдом, нам будет сложно о них говорить партнеру. И партнер это почувствует.

Понимать, что не все наши желания нужно реализовывать в реальной жизни. Некоторые желания могут просто остаться на уровне фантазии. Это тоже нормально. И это также касается желаний партнера.

Также когда партнер нам рассказывает о каких-то своих фантазиях, желание воспринимать это как большой акт доверия. Если человек перед нами раскрывается и говорит о чем-то очень интимном, это о доверии. Поэтому это доверие надо уважать.

Завести привычку делать такую небольшую ревизию в своей половой жизни. Возможно, чего-то нам не хватает. Возможно, какой-то новизны надо добавить.

Обратить внимание на свои мысли, что мы думаем о сексе. Если у нас мысли о сексе негативные, это о многом говорит. Сложно расслабляться, получать удовольствие, если мы воспринимаем это либо как рутину, либо что-то необязательное, либо то, что нас замучило.

Ключевая рекомендация, которую точно хочу дать: если возникают какие-то проблемы в сексе, не затягивать. Чем быстрее заняться их решением, тем лучше будет результат. И еще рекомендация быть честными прежде всего собой.

А дальше мы уже говорим с партнером. Действительно есть вещи, которые мы можем быть не готовы рассказать партнеру, и это нормально. Мы же не должны быть перед нашим партнером как на исповеди, и мы имеем право на факты из нашей жизни, о которых мы не готовы рассказать.

И я бы рекомендовала заботиться об общем сексуальном развитии пары. И если мы покупаем какой-то курс, или слушаем какой-то подкаст, или читаем книгу, стараться делать вместе с партнером, потому что тогда получается дисбаланс.

И помнить, что наша сексуальность развивается. То, что нам могло быть странным или неприемлемым в 20 лет, в 30 может быть очень даже интересным.