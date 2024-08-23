Как получить лечение бесплодия бесплатно: объяснение НСЗУ

В Украине лечить бесплодие с помощью вспомогательных репродуктивных технологий можно бесплатно. Так забеременели уже 130 женщин.
Как можно получить медицинские услуги по лечению бесплодия, РБК-Украина объяснили в Национальной службе здоровья Украины.
С начала года услугой лечения бесплодия с помощью вспомогательных репродуктивных технологий в Украине воспользовались почти 350 женщин. После полученных медицинских процедур 130 женщин забеременели.
Как поясняют в НСЗУ, в объем бесплатной медицинской помощи в рамках пакета "Лечение бесплодия с помощью вспомогательных репродуктивных технологий (оплодотворение in vitro)" включены:
При этом бесплатно в пределах пакета "Лечение бесплодия с помощью вспомогательных репродуктивных технологий (оплодотворение in vitro)" женщина может получить один полный цикл в год – в случае наступления беременности. При этом в случае рождения здорового ребенка последующие циклы вспомогательных репродуктивных технологий не оплачиваются.
В случае ненаступления беременности пациентка может получить второй полный или неполный цикл в год. Доплачивать эти услуги не нужно.
Полный объем медицинской помощи можно просмотреть по ссылке.
Фото: Возраст пациентки должен быть не больше 40 лет (pixabay.com)
Чтобы получить бесплатную услугу по лечению бесплодия нужно совершить следующие действия:
Для этого можно позвонить в контакт-центр НСЗУ по номеру 16-77. Или пользоваться информационной панелью "Заключенные договоры о медицинском обслуживании населения по программе медицинских гарантий".
Следует выбрать область, общину или населенный пункт и название пакета услуг "Лечение бесплодия с помощью вспомогательных репродуктивных технологий (оплодотворение in vitro)". На карте останутся медицинские учреждения, имеющие договор с НСЗУ по пакету по лечению бесплодия.
В зависимости от назначений врача лечение возможно как в амбулаторных условиях, так и в условиях стационара, в частности, дневного. Медицинское учреждение гарантирует конфиденциальность лечения.
Напомним, мы писали, за какие лекарства и услуги не нужно платить во время родов.
Также о новом пакете медицинских услуг по лечению бесплодия рассказал первый заместитель министра здравоохранения Сергей Дубров.
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