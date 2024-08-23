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Как получить лечение бесплодия бесплатно: объяснение НСЗУ

Фото: Лечение бесплодия (freepik.com)
Автор: Ольга Маджумдар

В Украине лечить бесплодие с помощью вспомогательных репродуктивных технологий можно бесплатно. Так забеременели уже 130 женщин.

Как можно получить медицинские услуги по лечению бесплодия, РБК-Украина объяснили в Национальной службе здоровья Украины.

Какие услуги по репродуктивным технологиям оплачивает государство

С начала года услугой лечения бесплодия с помощью вспомогательных репродуктивных технологий в Украине воспользовались почти 350 женщин.  После полученных медицинских процедур 130 женщин забеременели.

Как поясняют в НСЗУ, в объем бесплатной медицинской помощи в рамках пакета "Лечение бесплодия с помощью вспомогательных репродуктивных технологий (оплодотворение in vitro)" включены:

  • оценка результатов предварительных обследований, осмотр и консультирование пациентов о целесообразности лечения бесплодия с помощью вспомогательных репродуктивных технологий;
  • проведение контролируемой медикаментозной стимуляции яичников у женщины, подлежащей лечению с помощью ВРТ;
  • проведение аспирации содержания фолликулов яичников под контролем ультразвукового исследования и поиск ооцитов в фолликулярной жидкости женщины, подлежащей лечению с помощью ВРТ;
  • обезболивание этапа трансвагинальной аспирации фолликулов яичников, консультация анестезиолога;
  • получение спермы от мужа женщины, имеющей показания к лечению бесплодия с помощью ВРТ, а также специальная обработка спермы и подготовка ее к оплодотворению;
  • осуществление этапа оплодотворения яйцеклеток и культивирование полученных эмбрионов;
  • эмбриотрансфер;
  • контроль за состоянием пациентки до наступления беременности;
  • ультразвуковое исследование органов малого таза пациентки;
  • выбор схемы стимуляции, лекарственных средств, коррекция их доз с учетом индивидуальных особенностей пациентки, результатов клинического, ультразвукового обследования и мониторинга;
  • обеспечение лекарственными средствами для проведения всех этапов цикла ВРТ;
  • преимплантационная медико-генетическая диагностика эмбриона по медицинским показаниям.

При этом бесплатно в пределах пакета "Лечение бесплодия с помощью вспомогательных репродуктивных технологий (оплодотворение in vitro)" женщина может получить один полный цикл в год – в случае наступления беременности. При этом в случае рождения здорового ребенка последующие циклы вспомогательных репродуктивных технологий не оплачиваются.

В случае ненаступления беременности пациентка может получить второй полный или неполный цикл в год. Доплачивать эти услуги не нужно.

Полный объем медицинской помощи можно просмотреть по ссылке.

Фото: Возраст пациентки должен быть не больше 40 лет (pixabay.com)

Как обратиться за лечением бесплодия: шаги

Чтобы получить бесплатную услугу по лечению бесплодия нужно совершить следующие действия:

  1. Получить электронное направление от медицинского учреждения, где создан специальный мультидисциплинарный консилиум, направляющий совершеннолетних на лечение бесплодия с помощью вспомогательных репродуктивных технологий по Программе медицинских гарантий.
  2. Иметь установленный диагноз "Женское бесплодие", "Мужское бесплодие". Возраст пациентки к моменту начала цикла должен быть не более 40 лет.
  3. Обратиться для лечения бесплодия в медицинское учреждение, которое предоставляет эти услуги по договору с НСЗУ.

Для этого можно позвонить в контакт-центр НСЗУ по номеру 16-77. Или пользоваться информационной панелью "Заключенные договоры о медицинском обслуживании населения по программе медицинских гарантий".

Следует выбрать область, общину или населенный пункт и название пакета услуг "Лечение бесплодия с помощью вспомогательных репродуктивных технологий (оплодотворение in vitro)". На карте останутся медицинские учреждения, имеющие договор с НСЗУ по пакету по лечению бесплодия.

В зависимости от назначений врача лечение возможно как в амбулаторных условиях, так и в условиях стационара, в частности, дневного. Медицинское учреждение гарантирует конфиденциальность лечения.

Напомним, мы писали, за какие лекарства и услуги не нужно платить во время родов.

Также о новом пакете медицинских услуг по лечению бесплодия рассказал первый заместитель министра здравоохранения Сергей Дубров.

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