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Как получить бесплатные лекарства при сердечно-сосудистых заболеваниях: ответ НСЗУ

Иллюстративное фото (pixabay.com)
Автор: Валерия Полищук

Программа "Доступные лекарства" позволяет пациентам с сердечно-сосудистыми и цереброваскулярными заболеваниями получать лекарства бесплатно или с частичной доплатой. В нее включено 229 торговых названий препаратов, среди которых 48 - бесплатные.

Чтобы воспользоваться программой, необходимо обратиться к врачу, который выпишет электронный или бумажный рецепт. В рецепте врач укажет международное непатентованное название препарата (МНН).

После этого с рецептом можно обратиться в любую аптеку, независимо от места регистрации. Главное условие - наличие договора с НСЗУ. 

Срок действия рецепта составляет 30 дней с даты выписки.

Покажите рецепт работнику аптеки. Аптекарь предложит имеющиеся препараты, которые содержат нужное действующее вещество. А также сообщит, какой препарат полностью бесплатный, а за какой нужно доплатить.

Ранее сообщалось, что пациенты могут получить "Доступное лекарство" в любом населенном пункте, где есть аптека или аптечный пункт, участвующий в программе реимбурсации. Однако в НСЗУ отметили, что иногда в определенных городах или селах могут не быть аптек, которые отпускают "Доступные лекарства".

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НСЗУДоступные лекарства