Как оформить выплаты ВПЛ в 2025 году: советы для тех, кто впервые переехал

Украинце, которые были вынуждены покинуть дома из-за войны, могут оформить помощь на проживание. Такие выплаты поступают ежемесячно, но доступны не всем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Национальной социальной сервисной службы Украины.
Размер помощи для внутренне перемещенных в 2025 году составляет 2 тысячи гривен, для детей и лиц с инвалидностью - 3 тысячи гривен.
Правительство продлило выплаты для внутренне перемещенных лиц еще на шесть месяцев с марта 2025 года. То есть всем, кто уже получает помощь, автоматически продлят выплаты - подавать дополнительное заявление не нужно.
Также получить такую материальную помощь могут и украинцы, которые только что покинули свои дома. Для оформления выплаты нужно иметь справку внутренне перемещенного лица. Оформление помощи для ВПЛ - это комплексная услуга, где заявки на помощь и справку ВПЛ подаются одновременно.
Получить справку переселенца и подать заявку на выплаты можно как онлайн, так и офлайн.
Оформить справку в электронном варианте можно через приложение "Дія". Инструкция:
Получить справку переселенца можно также лично. Это можно сделать в отделах социальной защиты и центрах предоставления административных услуг, которые занимаются ВПЛ. Найти нужный ЦПАУ можно по ссылке.
Главным ориентиром для назначения выплат является доход ВПЛ. Для начисления помощи принимается во внимание совокупный доход семьи, который в расчете на одного члена семьи должен составлять не более 9 444 гривен.
С 1 марта 2024 года помощь на проживание автоматически начисляют наиболее уязвимым категориям переселенцев, которые не имеют возможности работать:
Другие семьи ВПЛ также имеют право на социальную выплату, если доход семьи менее 9 444 гривен на человека. Но такие категории ВПЛ должны самостоятельно подать заявление на назначение или продление выплат.
Ранее РБК-Украина писало, какую помощь ВПЛ смогут получить от ООН в 2025 году.
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