Как оформить выплаты ВПЛ в 2025 году: советы для тех, кто впервые переехал

Украинце, которые были вынуждены покинуть дома из-за войны, могут оформить помощь на проживание. Такие выплаты поступают ежемесячно, но доступны не всем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Национальной социальной сервисной службы Украины.

Размер помощи для внутренне перемещенных в 2025 году составляет 2 тысячи гривен, для детей и лиц с инвалидностью - 3 тысячи гривен.

Правительство продлило выплаты для внутренне перемещенных лиц еще на шесть месяцев с марта 2025 года. То есть всем, кто уже получает помощь, автоматически продлят выплаты - подавать дополнительное заявление не нужно.

Также получить такую материальную помощь могут и украинцы, которые только что покинули свои дома. Для оформления выплаты нужно иметь справку внутренне перемещенного лица. Оформление помощи для ВПЛ - это комплексная услуга, где заявки на помощь и справку ВПЛ подаются одновременно.

Как это сделать

Получить справку переселенца и подать заявку на выплаты можно как онлайн, так и офлайн.

Оформить справку в электронном варианте можно через приложение "Дія". Инструкция:

зайдите в приложение "Дія" и в сервисах выберите "Услуги для ВПЛ" - "Помощь для ВПЛ";

укажите свой актуальный адрес, подтвердите место пребывания;

если хотите подать заявление на партнера и ребенка, которые переехали вместе с вами, отметьте их данные на соответствующем шаге, если же нет - зарегистрируйтесь самостоятельно;

если у вас или ваших детей есть инвалидность - обозначьте это в заявлении;

для оформления финансовой помощи выберите карту "єПідтримка";

чтобы включить партнера (супруга/супругу) в заявление, нужно получить его данные и подтверждение. Сделать это можно запросом через QR-код или ссылкой. У партнера есть 24 часа, чтобы предоставить данные и подтвердить запрос;

после получения согласия от второго из партнеров проверьте, все ли данные в заявлении указали правильно, и нажмите "Отправить";

укажите, какая помощь вам необходима (потребности в медицинском обслуживании, образовании или же гуманитарке) и оставьте контактные данные.

Получить справку переселенца можно также лично. Это можно сделать в отделах социальной защиты и центрах предоставления административных услуг, которые занимаются ВПЛ. Найти нужный ЦПАУ можно по ссылке.

Кто может получить выплаты

Главным ориентиром для назначения выплат является доход ВПЛ. Для начисления помощи принимается во внимание совокупный доход семьи, который в расчете на одного члена семьи должен составлять не более 9 444 гривен.

С 1 марта 2024 года помощь на проживание автоматически начисляют наиболее уязвимым категориям переселенцев, которые не имеют возможности работать:

пенсионерам, у которых размер пенсии не превышает 9 444 гривен;

людям с инвалидностью I или II группы, детям с инвалидностью в возрасте до 18 лет, тяжелобольным детям;

детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки в возрасте до 23 лет, а также родителям-воспитателям и приемным родителям.

Другие семьи ВПЛ также имеют право на социальную выплату, если доход семьи менее 9 444 гривен на человека. Но такие категории ВПЛ должны самостоятельно подать заявление на назначение или продление выплат.