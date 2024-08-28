Как оформить свидетельство о смерти человека на оккупированной территории: объяснение юриста

Документы оккупационных властей о смерти недействительны на другой территории Украины

Юрист поделилась историей украинки, обратившейся за правовой помощью в подобной ситуации. Ирина из Херсона почти полтора года проживала под оккупацией РФ, но из-за тяжелой болезни выехала на лечение в Киев вместе с семьей.

Родная тетя женщины по материнской линии, за которой она осуществляла постоянный уход и попечительство, отказалась переезжать. В июне 2024 года тетя скончалась в возрасте 94 лет.

"По факту ее смерти было выдано медицинское свидетельство о смерти российского образца, фотокопию которого женщине прислали соседи. После смерти тети оккупанты разграбили дом Ирины и сообщили через знакомых, что ее семье грозит лишение свободы до 10 лет по российскому законодательству", - – рассказывает Яна Северин.

Поэтому женщина даже не смогла попрощаться с умершей родственницей.

С копией медицинского свидетельства о смерти российского образца Ирина обратилась к нотариусу, чтобы подать заявление о наследовании после смерти тети.

"Однако нотариус отказал ей в возбуждении наследственного дела в связи с отсутствием свидетельства о смерти наследодателя и рекомендовал ей обратиться в органы РАГС. Органы РАГС отказали Ирине в проведении государственной регистрации смерти тети на основании того, что предоставленный документ был выдан на территории, где органы государственной власти Украины временно не осуществляют свои полномочия", – отмечает юрист.

Она объясняет: ст. 17 закона "О государственной регистрации актов гражданского состояния" четко определены основания для государственной регистрации смерти, а именно:

врачебное свидетельство о смерти по форме № 106/о, утвержденной приказом Минздрава Украины № 545 от 08.08.2006 г.;

фельдшерская справка о смерти по форме №106-1/о, утвержденной приказом Минздрава Украины №545 от 08.08.2006 года.

"То есть для государственной регистрации смерти необходим документ установленной формы, изданный учреждением здравоохранения или судебно-медицинским учреждением. Но, если человек умирает на временно оккупированной территории, то документы оккупационных властей о смерти недействительны на другой территории Украины", - отмечает Яна Северин.

Адвокатам удалось помочь Ирине быстро получить положительное судебное решение об установлении факта смерти человека на оккупированной территории, на основании которого она получила свидетельство о смерти и открыла наследственное дело.

Фото: Суд в Украине (gettyimages.com)

Как получить свидетельство о смерти на подконтрольной Украине территории

Для того чтобы провести государственную регистрацию смерти и получить свидетельство о смерти лица, умершего на оккупированной территории, нужно обратиться в суд с соответствующим заявлением об установлении факта смерти на оккупированной территории, получить соответствующее судебное решение и направить его в органы РАГС, обращает внимание Яна Северин.

Такое заявление должно содержать сведения:

какой факт заявитель просит установить и с какой целью; причины невозможности получения или восстановления документов, удостоверяющих этот факт; доказательства, подтверждающие факт.

К заявлению следует добавить доказательства, подтверждающие изложенные в заявлении обстоятельства, и справку о невозможности восстановления утраченных документов.

Доказательствами, подтверждающими факт смерти, могут быть:

выписки из медицинской карты амбулаторного больного;

врачебное свидетельство о смерти или свидетельство о смерти, выданные на оккупированной территории;

договор о заказе и организации похорон;

фотоснимки с места захоронения;

справка о том, что невозможно восстановить утраченные документы (например, отказ органов РАГС в письменной форме);

свидетельские показания.

"Итак, перед обращением в суд с соответствующим заявлением об установлении факта смерти лица на оккупированной территории рекомендуем первоочередно получить отказ органов РАГС касательно государственной регистрации смерти лица в письменной форме, собрать доказательства, подтверждающие факт смерти лица на оккупированной территории и с соблюдением требований гражданско-процессуального законодательства Украины составить соответствующее заявление об установлении факта смерти человека на оккупированной территории", - отмечает адвокат.

Дела об установлении факта смерти человека на оккупированной территории рассматриваются судами в порядке отдельного производства с некоторыми особенностями, определенными в ст. 317 ГПК Украины.

"Заявление об установлении факта смерти лица на временно оккупированной территории Украины может быть подано членами семьи умершего, их представителями или другими заинтересованными лицами (если установление факта смерти влияет на их права, обязанности или законные интересы) в любой местный суд Украины, осуществляющий правосудие, независимо от места жительства (нахождения) заявителя", - обращает внимание она.

Заявители по такой категории дел освобождены от уплаты судебного сбора. Дела об установлении факта смерти человека на временно оккупированной территории Украины рассматриваются безотлагательно со дня поступления соответствующего заявления в суд и решения по такой категории дел подлежат немедленному исполнению.