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Как оформить европротокол при ДТП и новые правила: главные изменения в 2025 году

Фото: Как оформить европротокол при ДТП в 2025 году (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

В Украине водители могут самостоятельно оформить дорожно-транспортное происшествие без травмированных лиц - с помощью европротокола.

Что такое европротокол и когда его можно использовать, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на Патрульную полицию Борисполя.

Европротокол - это упрощенная процедура оформления ДТП без участия полиции. Водители могут заполнить сообщение об аварии на бумаге или через электронный сервис и на этом завершить процедуру - вызов правоохранителей не нужен.

Правоохранители отмечают, что воспользоваться европротоколом можно только при следующих условиях:

  • в ДТП участвовали только два автомобиля;
  • нет пострадавших или погибших;
  • повреждены только автомобили, без ущерба другим объектам;
  • оба авто застрахованы по ОСАГО;
  • водители трезвы и не под действием лекарств;
  • участники соглашаются с обстоятельствами ДТП.

Полицию при этом вызывать не обязательно. После составления европротокола водители могут покинуть место аварии и не сообщать о происшествии на линии 102 или 112.

Что изменилось в 2025 году

Начиная с нынешнего года, отменен лимит суммы ущерба для оформления европротокола. При этом максимальная страховая выплата в случае ущерба имуществу увеличена до 250 тысяч гривен (ранее - 160 тысяч гривен).

Заполнить европротокол можно через электронную систему. Сервис автоматически проверит правильность данных, предупредит об ошибках и отправит информацию страховым компаниям обоих водителей и в базу МТСБУ.

Отметим, такая процедура значительно экономит время и позволяет быстро урегулировать ситуацию без вызова полиции.

Ранее РБК-Украина писало, что летом на дорогах растет количество ДТП, хотя условия кажутся лучше. Основные причины - жара, которая замедляет реакцию водителей, скользкое от горячего асфальта покрытие, колейность на дорогах, перегруженность движения и активность двухколесного транспорта. Водителям советуют быть особенно внимательными, соблюдать правила дорожного движения и правильно тормозить, чтобы избежать аварий в жаркий период.

Также мы рассказывали, что в Украине планируют изменить штрафы за превышение скорости - снизить допустимую "погрешность" с 20 до 10 км/ч и ввести градацию штрафов в зависимости от превышения. Это связано с тем, что чрезмерная скорость является причиной более половины смертей на дорогах. Новые штрафы начинаются от 340 грн за превышение на 10 км/ч и возрастают до 3400 грн за превышение на 80 км/ч.

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