Как оформить европротокол при ДТП и новые правила: главные изменения в 2025 году

В Украине водители могут самостоятельно оформить дорожно-транспортное происшествие без травмированных лиц - с помощью европротокола.

Что такое европротокол и когда его можно использовать, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на Патрульную полицию Борисполя .

Европротокол - это упрощенная процедура оформления ДТП без участия полиции. Водители могут заполнить сообщение об аварии на бумаге или через электронный сервис и на этом завершить процедуру - вызов правоохранителей не нужен.

Правоохранители отмечают, что воспользоваться европротоколом можно только при следующих условиях:

в ДТП участвовали только два автомобиля;

нет пострадавших или погибших;

повреждены только автомобили, без ущерба другим объектам;

оба авто застрахованы по ОСАГО;

водители трезвы и не под действием лекарств;

участники соглашаются с обстоятельствами ДТП.

Полицию при этом вызывать не обязательно. После составления европротокола водители могут покинуть место аварии и не сообщать о происшествии на линии 102 или 112.

Что изменилось в 2025 году

Начиная с нынешнего года, отменен лимит суммы ущерба для оформления европротокола. При этом максимальная страховая выплата в случае ущерба имуществу увеличена до 250 тысяч гривен (ранее - 160 тысяч гривен).

Заполнить европротокол можно через электронную систему. Сервис автоматически проверит правильность данных, предупредит об ошибках и отправит информацию страховым компаниям обоих водителей и в базу МТСБУ.

Отметим, такая процедура значительно экономит время и позволяет быстро урегулировать ситуацию без вызова полиции.