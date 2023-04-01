Как оформить европротокол о ДТП без полиции: объяснение

Украинцы в случае ДТП могут составить протокол без вызова полиции. Для этого необходимо оформить специальный документ для страховщиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Моторного (транспортного) страхового бюро Украины.

Европротоколом считается специальный бланк об аварии, который заполняют участники ДТП. Затем этот документ предоставляется страховой службе для выплаты возмещения потерпевшему.

Такой протокол можно заполнить в бумажном виде или онлайн через систему "Электронный Европротокол".

Европротоколом можно воспользоваться при условиях, когда:

в результате аварии нет пострадавших или погибших;

участники ДТП имеют страховые полисы;

водители согласны касательно обстоятельств ДТП, отсутствуют споры;

у водителей отсутствуют признаки алкогольного, наркотического или иного опьянения, или нахождения под влиянием лекарственных препаратов.

Кроме того, участники ДТП должны при себе иметь гаджеты, чтобы сделать фото и видео последствий аварии, документы (идентификационный код, техпаспорт на автомобиль).

Если хотя бы одно из этих условий невыполнено, следует обратиться в полицию для регистрации ДТП. После оформления протокола участники аварии должны покинуть место инцидента, освобождаются от обязанности информировать полицию о факте дорожного происшествия, освобождаются от административной ответственности, а также в течение трех суток обязаны обратиться в страховую компанию.

Важно помнить, что при оформлении европротокола страховое возмещение дополнительно лимитировано. С июля 2022 года такой лимит составляет 80 тысяч гривен.