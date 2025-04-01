Как оформить пособие на ребенка с тяжелым заболеванием без инвалидности: инструкция

Государство оказывает финансовую поддержку семьям, в которых есть дети с тяжелыми заболеваниями. Важно, что получить эту помощь можно даже без статуса ребенка с инвалидностью.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство социальной политики Украины.
Семьи, воспитывающие детей с тяжелыми заболеваниями могут получать денежную помощь, даже без установления инвалидности. Процедура оформления максимально упрощена, а подать заявление можно как в соцзащите, так и онлайн через "Дію".
Ежемесячные выплаты назначаются, если ребенок имеет:
Полный перечень заболеваний, которые дают право на получение помощи, утвержденный Постановлением Кабинета Министров Украины №1161 от 27.12.2018.
Помощь назначается лицу, которое ухаживает за ребенком, в частности:
Выплаты составляют два прожиточных минимума на ребенка соответствующего возраста. По состоянию на 2024 год это:
Офлайн (через органы соцзащиты). Необходимо обратиться в управление социальной защиты населения по месту жительства (пребывания) или к уполномоченным представителям местного совета и подать следующие документы:
Онлайн (через портал "Дія"):
Заявление рассматривается до 10 календарных дней. Выплата назначается с даты подачи заявления. Срок выплат - 6 месяцев.
Чтобы продлить помощь, нужно подать новое заявление и обновленную медицинскую справку ВКК не позднее чем через месяц после завершения выплат. Если ребенку установят инвалидность, выплаты прекращаются со дня установления статуса.
Ранее РБК-Украина рассказывало, как подать заявление и оформить государственную помощь при усыновлении ребенка в Украине. Усыновители имеют право на получение финансовой поддержки от государства, размер и график выплат которой аналогичны тем, что предоставляются при рождении ребенка.
Также мы писали, что в 2025 году внутренне перемещенные лица (ВПЛ) в Украине смогут получать помощь от государства. Предусмотрены выплаты для малообеспеченных семей, лиц с инвалидностью, пенсионеров, детей и безработных ВПЛ. Также будут действовать льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг и социальные программы поддержки.
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