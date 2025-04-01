Как оформить пособие на ребенка с тяжелым заболеванием без инвалидности: инструкция
Государство оказывает финансовую поддержку семьям, в которых есть дети с тяжелыми заболеваниями. Важно, что получить эту помощь можно даже без статуса ребенка с инвалидностью.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство социальной политики Украины.
Семьи, воспитывающие детей с тяжелыми заболеваниями могут получать денежную помощь, даже без установления инвалидности. Процедура оформления максимально упрощена, а подать заявление можно как в соцзащите, так и онлайн через "Дію".
Кто может получить помощь
Ежемесячные выплаты назначаются, если ребенок имеет:
- тяжелые перинатальные поражения нервной системы, тяжелые врожденные пороки развития, тяжелые психические расстройства;
- редкое (орфанное) заболевание, онкологическое или онкогематологическое заболевание;
- детский церебральный паралич (ДЦП), сахарный диабет I типа (инсулинозависимый)
- острое или хроническое заболевание почек IV степени;
- тяжелую травму;
- потребность в трансплантации органа или паллиативной помощи.
Полный перечень заболеваний, которые дают право на получение помощи, утвержденный Постановлением Кабинета Министров Украины №1161 от 27.12.2018.
Кто может оформить выплаты
Помощь назначается лицу, которое ухаживает за ребенком, в частности:
- одному из родителей (по их выбору);
- усыновителю;
- опекуну/попечителю;
- приемным родителям или другим законным представителям ребенка.
Размер пособия
Выплаты составляют два прожиточных минимума на ребенка соответствующего возраста. По состоянию на 2024 год это:
- от 0 до 6 лет - 5126 гривен в месяц (2 × 2563 гривны);
- от 6 до 18 лет - 6392 гривны в месяц (2 × 3196 гривен).
Как оформить пособие
Офлайн (через органы соцзащиты). Необходимо обратиться в управление социальной защиты населения по месту жительства (пребывания) или к уполномоченным представителям местного совета и подать следующие документы:
- заявление законного представителя ребенка (заполняется на месте);
- копию свидетельства о рождении ребенка (оригинал нужно иметь при себе);
- документ, подтверждающий статус усыновителя, опекуна, попечителя, приемных родителей (при наличии);
- медицинскую справку о заболевании ребенка, выданную врачебно-консультативной комиссией (ВКК) в установленном Минздравом порядке;
- паспорт заявителя (ID-карта);
- IBAN банковского счета для получения выплат (или реквизиты для выплаты через "Укрпочту").
Онлайн (через портал "Дія"):
- перейти на сайт diia.gov.ua в раздел: Каталог услуг - Пенсии, льготы и помощь - Помощь человеку, который ухаживает за больным ребенком;
- нажать "Подать заявление" и авторизоваться;
- указать информацию о ребенке и способ получения выплат;
- загрузить скан-копию медицинской справки ВКК;
- при необходимости добавить другие документы (свидетельство о рождении, решение суда об усыновлении, документ об опеке и т.д.);
- подписать заявление КЭП (квалифицированной электронной подписью) или "Дія.Подписью" и отправить;
- ожидать уведомления о рассмотрении в личном кабинете "Дія" и на электронную почту.
Сроки рассмотрения и выплат
Заявление рассматривается до 10 календарных дней. Выплата назначается с даты подачи заявления. Срок выплат - 6 месяцев.
Чтобы продлить помощь, нужно подать новое заявление и обновленную медицинскую справку ВКК не позднее чем через месяц после завершения выплат. Если ребенку установят инвалидность, выплаты прекращаются со дня установления статуса.
Ранее РБК-Украина рассказывало, как подать заявление и оформить государственную помощь при усыновлении ребенка в Украине. Усыновители имеют право на получение финансовой поддержки от государства, размер и график выплат которой аналогичны тем, что предоставляются при рождении ребенка.
Также мы писали, что в 2025 году внутренне перемещенные лица (ВПЛ) в Украине смогут получать помощь от государства. Предусмотрены выплаты для малообеспеченных семей, лиц с инвалидностью, пенсионеров, детей и безработных ВПЛ. Также будут действовать льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг и социальные программы поддержки.
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