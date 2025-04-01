ua en ru
Вт, 01 апреля News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Как оформить пособие на ребенка с тяжелым заболеванием без инвалидности: инструкция

Вторник 01 апреля 2025 15:04
UA EN RU
Как оформить пособие на ребенка с тяжелым заболеванием без инвалидности: инструкция Фото: Помощь на ребенка с тяжелым заболеванием (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

Государство оказывает финансовую поддержку семьям, в которых есть дети с тяжелыми заболеваниями. Важно, что получить эту помощь можно даже без статуса ребенка с инвалидностью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство социальной политики Украины.

Семьи, воспитывающие детей с тяжелыми заболеваниями могут получать денежную помощь, даже без установления инвалидности. Процедура оформления максимально упрощена, а подать заявление можно как в соцзащите, так и онлайн через "Дію".

Кто может получить помощь

Ежемесячные выплаты назначаются, если ребенок имеет:

  • тяжелые перинатальные поражения нервной системы, тяжелые врожденные пороки развития, тяжелые психические расстройства;
  • редкое (орфанное) заболевание, онкологическое или онкогематологическое заболевание;
  • детский церебральный паралич (ДЦП), сахарный диабет I типа (инсулинозависимый)
  • острое или хроническое заболевание почек IV степени;
  • тяжелую травму;
  • потребность в трансплантации органа или паллиативной помощи.

Полный перечень заболеваний, которые дают право на получение помощи, утвержденный Постановлением Кабинета Министров Украины №1161 от 27.12.2018.

Кто может оформить выплаты

Помощь назначается лицу, которое ухаживает за ребенком, в частности:

  • одному из родителей (по их выбору);
  • усыновителю;
  • опекуну/попечителю;
  • приемным родителям или другим законным представителям ребенка.

Размер пособия

Выплаты составляют два прожиточных минимума на ребенка соответствующего возраста. По состоянию на 2024 год это:

  • от 0 до 6 лет - 5126 гривен в месяц (2 × 2563 гривны);
  • от 6 до 18 лет - 6392 гривны в месяц (2 × 3196 гривен).

Как оформить пособие

Офлайн (через органы соцзащиты). Необходимо обратиться в управление социальной защиты населения по месту жительства (пребывания) или к уполномоченным представителям местного совета и подать следующие документы:

  • заявление законного представителя ребенка (заполняется на месте);
  • копию свидетельства о рождении ребенка (оригинал нужно иметь при себе);
  • документ, подтверждающий статус усыновителя, опекуна, попечителя, приемных родителей (при наличии);
  • медицинскую справку о заболевании ребенка, выданную врачебно-консультативной комиссией (ВКК) в установленном Минздравом порядке;
  • паспорт заявителя (ID-карта);
  • IBAN банковского счета для получения выплат (или реквизиты для выплаты через "Укрпочту").

Онлайн (через портал "Дія"):

  • перейти на сайт diia.gov.ua в раздел: Каталог услуг - Пенсии, льготы и помощь - Помощь человеку, который ухаживает за больным ребенком;
  • нажать "Подать заявление" и авторизоваться;
  • указать информацию о ребенке и способ получения выплат;
  • загрузить скан-копию медицинской справки ВКК;
  • при необходимости добавить другие документы (свидетельство о рождении, решение суда об усыновлении, документ об опеке и т.д.);
  • подписать заявление КЭП (квалифицированной электронной подписью) или "Дія.Подписью" и отправить;
  • ожидать уведомления о рассмотрении в личном кабинете "Дія" и на электронную почту.

Сроки рассмотрения и выплат

Заявление рассматривается до 10 календарных дней. Выплата назначается с даты подачи заявления. Срок выплат - 6 месяцев.

Чтобы продлить помощь, нужно подать новое заявление и обновленную медицинскую справку ВКК не позднее чем через месяц после завершения выплат. Если ребенку установят инвалидность, выплаты прекращаются со дня установления статуса.

Ранее РБК-Украина рассказывало, как подать заявление и оформить государственную помощь при усыновлении ребенка в Украине. Усыновители имеют право на получение финансовой поддержки от государства, размер и график выплат которой аналогичны тем, что предоставляются при рождении ребенка.

Также мы писали, что в 2025 году внутренне перемещенные лица (ВПЛ) в Украине смогут получать помощь от государства. Предусмотрены выплаты для малообеспеченных семей, лиц с инвалидностью, пенсионеров, детей и безработных ВПЛ. Также будут действовать льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг и социальные программы поддержки.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Дети Болезни Ребенок
NEWS
Украина и США согласовывают новую сделку по редкоземам: Сибига раскрыл детали переговоров
Украина и США согласовывают новую сделку по редкоземам: Сибига раскрыл детали переговоров
DAILY
Удар для Путина. Чем опасны для Кремля пошлины Трампа на российскую нефть
Юрий Дощатов, Дмитрий Сидоров Удар для Путина. Чем опасны для Кремля пошлины Трампа на российскую нефть