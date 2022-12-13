Как обойтись без автозапчастей из Европы?

Сейчас большое количество автомобилистов вынуждены заказывать запчасти для автомобилей из Европы. Тем не менее, такой метод апгрейда или ремонта собственного транспортного средства приемлем не для всех. Некоторых не устраивают слишком высокие цены или другие субъективные факторы. Но следует помнить, что европейские поставщики автомобильных комплектующих не являются монополистами в этой сфере. В результате можно рассмотреть альтернативные способы приобретения автозапчастей, в которых не будут задействованы европейские страны.

Преимущества приобретения автомобильных запчастей на американском рынке

На первый взгляд кажется, что чисто с логистической точки зрения закупать автозапчасти из США будет гораздо дороже, чем из Европы. Впрочем, современные системы для оплаты товара и международные почтовые службы нивелируют разницу в цене. Кроме того, стоимость запчастей будет ниже еще и вследствие факторов, формирующих ее на внутреннем американском рынке. Следует учесть также следующие преимущества:

Широкий ассортимент с лояльной к заказчику ценовой политикой и удобными алгоритмами подбора деталей. Рынок настолько насыщен комплектующими на любой вкус, что кроме американских деталей можно найти запчасти из Японии и Европы по более приемлемым ценам. Оперативная доставка. Международные логистические компании заботятся о своей репутации, поэтому обычно за временными рамками доставка требуемой детали не превышает нескольких недель. В то же время заказ нужной детали на местной станции техобслуживания часто не может похвастаться такой же оперативностью. Сезоны скидок. В период национальных праздников можно приобрести нужную деталь гораздо выгоднее. Часто в такой период времени стоимость наиболее востребованных комплектующих способна терять до 80%. Гарантированное высокое качество товара. Наличие лицензии непосредственно от производителя является наиболее красноречивым подтверждением того, что клиент получает высококлассный продукт.

Эти факторы делают американский рынок достаточно приемлемым для того, кто намерен отказаться от автозапчастей из Европы. Именно поэтому эту альтернативу следует рассмотреть. Более того, существует множество онлайн-платформ, где можно без труда найти и сразу заказать нужную деталь в несколько кликов.

Впрочем, из-за языкового барьера для многих автомобилистов прямой заказ с американских торговых платформ может быть затруднен. В таких случаях на помощь всегда может прийти внутренний рынок. Каждый крупный поставщик заботится о собственной репутации, а значит, с покупкой нужного оборудования проблем не возникнет.

Почему японский рынок автозапчастей также можно рассмотреть, в качестве замены европейского

Помимо американского рынка в качестве дополнительного источника получения автомобильных запчастей можно рассмотреть японский. Автомобили от производителей из Страны восхода Солнца пользуются большим спросом, вследствие чрезвычайно выгодного соотношения между ценой и качеством. Подобный подход приемлем и для автомобильных комплектующих. Приобретение автомобильных запчастей из Японии имеет следующие преимущества:

Приемлемая цена. Ситуация сложилась таким образом, что большинство японских автозапчастей, представленных на рынке, являются контрактными. Это позволяет приобрести их максимально выгодно, не переплачивая за название бренда. Широкий ассортимент. Даже подержанные автозапчасти из Японии отличаются отличным качеством, поскольку детали часто заменяются не по факту выхода из строя, а исключительно из-за требований производителя. Поэтому найти даже специфическую комплектующую можно без лишних проблем. Хорошее состояние. В силу высокого качества дорог автозапчасти практически не изнашиваются «в ноль». Поэтому можно всегда рассчитывать на соответствие нужным стандартам.

Нетрудно догадаться, что страны Европы не единственный источник быстрого получения качественных автомобильных запчастей. Стоит только выбрать географическую зону по душе.