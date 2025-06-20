ua en ru
Пт, 20 июня Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Как набрать норму клетчатки, без которой вы не сможете похудеть

Пятница 20 июня 2025 10:43
UA EN RU
Как набрать норму клетчатки, без которой вы не сможете похудеть Фото: Как набрать необходимую норму клетчатки (Freepik)
Автор: Людмила Жукова

Клетчатка помогает контролировать вес, поддерживать стабильный уровень сахара, защищать сердце и кишечник.

Как набрать необходимую норму клетчатки, без которой похудение невозможно, рассказывает РБК-Украина.

Почему клетчатка так важна?

Она не просто улучшает пищеварение, но и играет ключевую роль в поддержании здорового веса, контроле уровня сахара в крови, снижении риска сердечно-сосудистых заболеваний и даже профилактике некоторых видов рака.

Клетчатка, или пищевые волокна, - это компоненты растительной пищи, которые не перевариваются нашим организмом. Существует два основных типа:

Растворимая клетчатка

Растворяется в воде, образуя гелеобразную массу. Она помогает снизить уровень холестерина и сахара в крови, питает полезные бактерии в кишечнике. Содержится в овсе, ячмене, бобовых, яблоках, цитрусовых.

Нерастворимая клетчатка

Не растворяется в воде и проходит через пищеварительный тракт почти неизменной. Она "работает" как щетка, очищая кишечник, предотвращая запоры и поддерживая его регулярную работу. Содержится в цельнозерновых продуктах, орехах, семенах, овощах и фруктах (кожуре).

Большинство растительных продуктов содержат оба типа клетчатки, что делает их чрезвычайно полезными. Рекомендуемая суточная норма составляет около 25-30 граммов для взрослых, но большинство украинцев потребляют значительно меньше.

Топ-продукты для насыщения рациона клетчаткой:

Бобовые: Фасоль, чечевица, нут, горох

Бобовые - это настоящие чемпионы по содержанию клетчатки. Например, одна чашка вареной чечевицы может содержать до 15-16 граммов клетчатки, что составляет около половины суточной нормы!

Они также богаты растительным белком, что делает их идеальным выбором для вегетарианцев и всех, кто стремится уменьшить потребление мяса. Добавляйте бобовые в супы, салаты, рагу, готовьте из них паштеты или хумус.

Цельнозерновые продукты: Овес, ячмень, киноа, бурый рис, цельнозерновой хлеб

Вместо рафинированных круп и белого хлеба, выберите их цельнозерновые аналоги. Овес (овсянка) - отличное начало дня, богатый растворимой клетчаткой бета-глюкан, который помогает снизить холестерин. Ячмень, киноа, бурый рис также содержат значительное количество клетчатки. Цельнозерновой хлеб, паста и выпечка также обеспечат вас дополнительными граммами пищевых волокон. Просто заменив белые макароны на цельнозерновые или обычный хлеб на цельнозерновой, вы уже сделаете большой шаг к здоровью.

Ягоды: Малина, ежевика, черника, клубника

Ягоды - это не только вкусные, но и чрезвычайно полезные фрукты, богатые клетчаткой и антиоксидантами. Малина является одной из лидеров по содержанию клетчатки - около 8 граммов на чашку. Ежевика, черника и клубника также содержат значительные ее количества. Добавляйте ягоды в смузи, йогурты, овсянку или просто ешьте их свежими в качестве перекуса.

Семена и орехи: Семена чиа, льняное семя, миндаль, грецкие орехи

Семена чиа и льняное семя являются настоящими суперфудами с невероятным содержанием клетчатки (особенно растворимой). Всего одна столовая ложка семян чиа содержит около 5 граммов клетчатки. Они также богаты Омега-3 жирными кислотами. Орехи, такие как миндаль, фисташки и грецкие орехи, также являются отличным источником клетчатки, здоровых жиров и белка. Добавляйте семена в йогурты, салаты, выпечку, а орехи ешьте как здоровый перекус, но помните об их калорийности.

Овощи (особенно зеленые и корнеплоды)Брокколи, брюссельская капуста, авокадо, морковь, свекла

Большинство овощей являются хорошим источником клетчатки, но некоторые выделяются особенно. Брокколи и брюссельская капуста, а также другие крестоцветные овощи, содержат значительное количество нерастворимой клетчатки, которая поддерживает пищеварение. Авокадо, хоть и известен своими здоровыми жирами, также является отличным источником клетчатки - до 10 граммов в среднем плоде. Морковь и свекла, особенно в сыром виде или слегка приготовленные, также добавят значительное количество клетчатки в ваш рацион. Старайтесь включать разнообразные овощи в каждый прием пищи.

Фрукты с кожурой: Яблоки, груши, инжир

Кожура многих фруктов содержит значительную часть их клетчатки, поэтому, если это возможно, ешьте фрукты неочищенными. Яблоки и груши являются классическими примерами. Инжир, особенно сушеный, также является очень богатым источником клетчатки.

Вас может заинтересовать

При написании использовались следующие источники: Facebook-страница тренера Виктора Мандзяка, Facebook-страница тренера Юрия Попка, Nutrients.

Читайте РБК-Украина в Google News
Здоровое питание Здоровье
Новости
"Шахеды" летели с шести направлений: сколько ПВО уничтожила вражеских дронов
"Шахеды" летели с шести направлений: сколько ПВО уничтожила вражеских дронов
Аналитика
Семеро против Трампа. Чего Украине ждать от саммита G7 в Канаде
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Семеро против Трампа. Чего Украине ждать от саммита G7 в Канаде