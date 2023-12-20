Как Мудрик "Челси" в полуфинал Кубка лиги самостоятельно вытащил: видео

Кубок английской лиги, 1/4 финала

"Челси" – "Ньюкасл" – 1:1 (пенальти – 4:2)

Голы: Мудрик, 90+2 – Уилсон, 16

Украинец начал матч на скамье запасных. "Сороки" в свою очередь сумели забить быстрый мяч. На 16-й минуте Уилсон подкараулил ошибку защитника и хладнокровно разобрался с голкипером в пределах штрафной.

Мудрик вышел на поле во втором тайме. На 78-й минуте вингер заменил англичанина Стерлинга. И именно украинский джокер в рукаве Маурисио Почеттино выстрелил. В добавленное арбитром время Мудрик среагировал на неудачный прием Триппьера в собственной штрафной и протолкнул мяч под дальнюю штангу.

Пришлось командам перейти к серии одиннадцатиметровых. Там лидер "Ньюкасла" Триппьер промахнулся еще раз, отправив мяч мимо ворот. Его запев поддержал и Ритчи, не смогший переиграть резервиста Петровича. Итак, точный удар Мудрика с отметки оказался решающим.

Путевки в полуфинал также завоевали столичный "Фулхэм" и "Мидлсбро". Четвертый участник предпоследней стадии соревнований определится в среду, когда на "Энфилде" встретятся "Ливерпуль" и лондонский "Вест Хэм". После финального свистка там проведут жеребьевку.