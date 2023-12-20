RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Как Мудрик "Челси" в полуфинал Кубка лиги самостоятельно вытащил: видео

Фото: Михаил Мудрик сыграл ведущую роль в успехе "синих" (twitter.com/ChelseaFC)
Автор: Антон Федорцив

Лондонский "Челси" одержал волевую победу над "Ньюкаслом" в 1/4 финала Кубка английской лиги с поздним голом звезды сборной Украины Михаила Мудрика.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Кубок английской лиги, 1/4 финала

"Челси" – "Ньюкасл" – 1:1 (пенальти – 4:2)

Голы: Мудрик, 90+2 – Уилсон, 16

 

 

Украинец начал матч на скамье запасных. "Сороки" в свою очередь сумели забить быстрый мяч. На 16-й минуте Уилсон подкараулил ошибку защитника и хладнокровно разобрался с голкипером в пределах штрафной.

Мудрик вышел на поле во втором тайме. На 78-й минуте вингер заменил англичанина Стерлинга. И именно украинский джокер в рукаве Маурисио Почеттино выстрелил. В добавленное арбитром время Мудрик среагировал на неудачный прием Триппьера в собственной штрафной и протолкнул мяч под дальнюю штангу.

Пришлось командам перейти к серии одиннадцатиметровых. Там лидер "Ньюкасла" Триппьер промахнулся еще раз, отправив мяч мимо ворот. Его запев поддержал и Ритчи, не смогший переиграть резервиста Петровича. Итак, точный удар Мудрика с отметки оказался решающим.

Путевки в полуфинал также завоевали столичный "Фулхэм" и "Мидлсбро". Четвертый участник предпоследней стадии соревнований определится в среду, когда на "Энфилде" встретятся "Ливерпуль" и лондонский "Вест Хэм". После финального свистка там проведут жеребьевку.

К слову, ранее Довбик вернул "Жирону" на вершину Ла Лиги дублем против "Алавеса".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Челси