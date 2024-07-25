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Как могут наказывать подростков за нарушение законов: объяснение юриста

За нарушение законов подростков могут наказывать по-разному (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко, Катерина Гончарова

Согласно украинскому законодательству, лиц в возрасте от 16 до 18 лет за административные правонарушения могут наказывать мерами воздействия. Однако за некоторые преступления наказание может оказаться более суровым.

Об этом рассказал адвокат и магистр права Евгений Булименко в комментарии РБК-Украина.

Наказание подростков за административные правонарушения

Согласно законодательству, подростков в возрасте от 16 до 18 лет за административное правонарушение в Украине могут наказывать такими мерами воздействия:

  • обязательство публично или в другой форме попросить прощения у потерпевшего
  • предупреждение
  • выговор или строгий выговор
  • передача несовершеннолетнего под надзор родителям (лицам, их заменяющим), либо под надзор педагогическому или трудовому коллективу (по их согласию), либо отдельным гражданам (по их просьбе)

Административной ответственности на общих основаниях лица в возрасте от 16 до 18 лет подлежат за совершение определенных административных правонарушений:

  • незаконные производство, приобретение, хранение, перевозка, пересылка наркотических средств или психотропных веществ без цели сбыта в небольших размерах
  • мелкое хищение чужого имущества
  • жестокое обращение с животными и т.п.

"С учетом характера совершенного правонарушения и личности правонарушителя, к указанным лицам вместо административного взыскания могут быть применены вышеперечисленные меры воздействия", - рассказал юрист.

В то же время, по его словам, это не касается такого административного правонарушения, как злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы, военнослужащего.

Несут ли подростки уголовную ответственность

Булименко рассказал, что чаще всего несовершеннолетними лицами в Украине совершаются такие административные правонарушения, как мелкое хищение чужого имущества, мелкое хулиганство и т.д.

Юрист уточнил, что уголовную ответственность несут лица, которым на момент совершения уголовного преступления исполнилось 16 лет.

Однако из этого правила есть исключения: уголовную ответственность за совершение некоторых уголовных правонарушений (преднамеренное убийство, умышленное тяжкое телесное повреждение, умышленное средней тяжести телесное повреждение и т.д.) несут лица в возрасте от 14 до 16 лет.

Как государство защищает детей и подростков

Согласно закону Украины "Об охране детства", ребенок является лицом в возрасте до 18 лет (совершеннолетия) - если по закону, применяемому к нему, он не приобретает права совершеннолетнего ранее.

При этом государство осуществляет защиту ребенка от:

  • всех форм домашнего насилия и других проявлений жестокого обращения, эксплуатации (включая сексуальное насилие, в том числе со стороны родителей или заменяющих их лиц)
  • вовлечения в преступную деятельность, привлечения к употреблению алкоголя, наркотических средств и психотропных веществ
  • вовлечения в экстремистские религиозные психокультовые группировки и течения, использования его для создания и распространения порнографических материалов, принуждения к проституции, нищенству, бродяжничеству, вовлечения в азартные игры и т.д.

Напомним, ранее мы рассказывали, почему у подростков снижается мотивация к обучению.

Читайте также, о ряде тревожных "звоночков", свидетельствующих, что вашему ребенку нужен психолог.

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