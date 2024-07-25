Как могут наказывать подростков за нарушение законов: объяснение юриста

Наказание подростков за административные правонарушения

Согласно законодательству, подростков в возрасте от 16 до 18 лет за административное правонарушение в Украине могут наказывать такими мерами воздействия:

обязательство публично или в другой форме попросить прощения у потерпевшего

предупреждение

выговор или строгий выговор

передача несовершеннолетнего под надзор родителям (лицам, их заменяющим), либо под надзор педагогическому или трудовому коллективу (по их согласию), либо отдельным гражданам (по их просьбе)

Административной ответственности на общих основаниях лица в возрасте от 16 до 18 лет подлежат за совершение определенных административных правонарушений:

незаконные производство, приобретение, хранение, перевозка, пересылка наркотических средств или психотропных веществ без цели сбыта в небольших размерах

мелкое хищение чужого имущества

жестокое обращение с животными и т.п.

"С учетом характера совершенного правонарушения и личности правонарушителя, к указанным лицам вместо административного взыскания могут быть применены вышеперечисленные меры воздействия", - рассказал юрист.

В то же время, по его словам, это не касается такого административного правонарушения, как злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы, военнослужащего.

Несут ли подростки уголовную ответственность

Булименко рассказал, что чаще всего несовершеннолетними лицами в Украине совершаются такие административные правонарушения, как мелкое хищение чужого имущества, мелкое хулиганство и т.д.

Юрист уточнил, что уголовную ответственность несут лица, которым на момент совершения уголовного преступления исполнилось 16 лет.

Однако из этого правила есть исключения: уголовную ответственность за совершение некоторых уголовных правонарушений (преднамеренное убийство, умышленное тяжкое телесное повреждение, умышленное средней тяжести телесное повреждение и т.д.) несут лица в возрасте от 14 до 16 лет.

Как государство защищает детей и подростков

Согласно закону Украины "Об охране детства", ребенок является лицом в возрасте до 18 лет (совершеннолетия) - если по закону, применяемому к нему, он не приобретает права совершеннолетнего ранее.

При этом государство осуществляет защиту ребенка от: