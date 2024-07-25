Как могут наказывать подростков за нарушение законов: объяснение юриста

Согласно украинскому законодательству, лиц в возрасте от 16 до 18 лет за административные правонарушения могут наказывать мерами воздействия. Однако за некоторые преступления наказание может оказаться более суровым.
Об этом рассказал адвокат и магистр права Евгений Булименко в комментарии РБК-Украина.
Согласно законодательству, подростков в возрасте от 16 до 18 лет за административное правонарушение в Украине могут наказывать такими мерами воздействия:
Административной ответственности на общих основаниях лица в возрасте от 16 до 18 лет подлежат за совершение определенных административных правонарушений:
"С учетом характера совершенного правонарушения и личности правонарушителя, к указанным лицам вместо административного взыскания могут быть применены вышеперечисленные меры воздействия", - рассказал юрист.
В то же время, по его словам, это не касается такого административного правонарушения, как злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы, военнослужащего.
Булименко рассказал, что чаще всего несовершеннолетними лицами в Украине совершаются такие административные правонарушения, как мелкое хищение чужого имущества, мелкое хулиганство и т.д.
Юрист уточнил, что уголовную ответственность несут лица, которым на момент совершения уголовного преступления исполнилось 16 лет.
Однако из этого правила есть исключения: уголовную ответственность за совершение некоторых уголовных правонарушений (преднамеренное убийство, умышленное тяжкое телесное повреждение, умышленное средней тяжести телесное повреждение и т.д.) несут лица в возрасте от 14 до 16 лет.
Согласно закону Украины "Об охране детства", ребенок является лицом в возрасте до 18 лет (совершеннолетия) - если по закону, применяемому к нему, он не приобретает права совершеннолетнего ранее.
При этом государство осуществляет защиту ребенка от:
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