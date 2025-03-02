Как Европа может заставить Трампа пересмотреть политику в отношении Украины: мнение эксперта

Политтехнолог Тарас Загородний заявил, что Дональд Трамп может пересмотреть свое отношение к Украине, если Европа инвестирует в оборонную промышленность и предоставит США 100 миллиардов долларов на закупку оружия.

По его словам, Трамп воздерживается от прямых обвинений Путина, поскольку хочет выступать посредником в переговорах. В то же время он пытается найти слабые места в позиции Украины, однако Вашингтон недооценивает ее силу.

Загородний отметил, что ситуация на фронте меняется в пользу Украины, а российские войска несут все большие потери.

"Украина стратегически становится сильнее, я вижу сводки с фронта, россияне захлебываются и не так все хорошо у них. Дальше будет еще хуже для них. Поэтому мы должны в первую очередь заботиться о собственном производстве." - заявил политтехнолог.

Он подчеркнул, что ключевым приоритетом для Украины должно быть развитие собственного оборонного производства.