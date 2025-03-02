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Как Европа может заставить Трампа пересмотреть политику в отношении Украины: мнение эксперта

Воскресенье 02 марта 2025 15:22
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Как Европа может заставить Трампа пересмотреть политику в отношении Украины: мнение эксперта Фото: Президент США Дональд Трамп (GettyImages)
Автор: Владислава Ткаченко

Президент США Дональд Трамп может изменить риторику в отношении Украины, если Европа усилит оборонку и инвестирует в закупку оружия для США. Политтехнолог Тарас Загородний считает, что Украина стратегически становится сильнее.

Об этом в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина заявил политтехнолог Тарас Загородний.

Политтехнолог Тарас Загородний заявил, что Дональд Трамп может пересмотреть свое отношение к Украине, если Европа инвестирует в оборонную промышленность и предоставит США 100 миллиардов долларов на закупку оружия.

По его словам, Трамп воздерживается от прямых обвинений Путина, поскольку хочет выступать посредником в переговорах. В то же время он пытается найти слабые места в позиции Украины, однако Вашингтон недооценивает ее силу.

Загородний отметил, что ситуация на фронте меняется в пользу Украины, а российские войска несут все большие потери.

"Украина стратегически становится сильнее, я вижу сводки с фронта, россияне захлебываются и не так все хорошо у них. Дальше будет еще хуже для них. Поэтому мы должны в первую очередь заботиться о собственном производстве." - заявил политтехнолог.

Он подчеркнул, что ключевым приоритетом для Украины должно быть развитие собственного оборонного производства.

Встреча Трампа с Зеленским

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский посетил Белый дом 28 февраля. Там он встретился с президентом США Дональдом Трампом.

Однако во время разговора между Зеленским, Трампом и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом возник напряженный спор о войне и якобы "неблагодарности" Украины.

Администрация президента США Дональда Трампа считает, что перспектива мирного соглашения по войне в Украине остается неопределенной, и ожидает дальнейших шагов от президента Владимира Зеленского.

В то же время Великобритания и Франция вместе с, вероятно, еще несколькими странами будут работать над планом урегулирования ситуации в Украине. Лидер британской оппозиции Кир Стармер заявил, что после переговоров с Владимиром Зеленским и Эммануэлем Макроном достигнута договоренность о совместной работе над планом прекращения боевых действий.

После согласования этот план будет представлен США.

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