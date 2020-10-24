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Johnson & Johnson відновила тестування вакцини після хвороби в учасника випробувань

Автор: Максим Зайченко

Компанія Johnson & Johnson відновила тестування вакцини від коронавірусу. Раніше воно було припинено після хвороби в одного учасника випробувань.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Так, Управління по санітарному нагляду США встановило, що учасник клінічних випробувань вакцини переніс інсульт 12 жовтня, після того, як отримав вакцину.

При цьому фахівці не виявили ніякого зв'язку з тим, що препарат міг спровокувати інсульт. Тому компанії рекомендували продовжити випробування.

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Зараз випробування вакцини знаходяться на третьому фінальному етапі. У випробуваннях беруть участь 60 тисяч добровольців. Очікується, що вакцина буде готова до початку 2021 року.

Зазначимо, 13 жовтня стало відомо, що Johnson & Johnson призупинила випробування вакцини від коронавірусу. Компанія також уклала контракт з Євросоюзом на поставку вакцини.

Також РБК-Україна писало, що фармацевтична компанія Eli Lilly також призупинила випробування ліків від коронавірусу з допомогою антитіл через можливі проблеми з безпекою.

Раніше ВООЗ не виключили, що вакцину від коронавірусу зможуть використовувати вже в цьому році.

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