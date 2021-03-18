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Johnson & Johnson розробляє декілька COVID-вакцин наступного покоління

Автор: Андрій Василюк

Компанія Johnson & Johnson розробляє декілька COVID-вакцин наступного покоління проти нових варіантів коронавірусу. Вони можуть знадобитися для розв'язарешениення проблеми мутації вірусу.

Про це заявив 18 березня на вебінарі Економічного клубу Нью-Йорка головний виконавчий директор Johnson & Johnson Алекс Горський, передає Reuters.

Виробник ліків, який минулого місяця отримав в США дозвіл на використання своєї однодозової вакцини, раніше заявляв, що розробляє вакцину другого покоління, яка буде націлена на південноафриканський варіант COVID-19.

J&J також працює над дводозовою версією вакцини.

"Ми можемо опинитися в ситуації, коли може знадобитися підсилювач для збереження довговічності (захисту від вірусу). Або, можливо, знадобиться наступна похідна поточної вакцини для усунення цих варіантів (мутованих версій коронавірусу - ред.)у міру їхнього розвитку", - сказав Горський.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що вакцина Johnson & Johnson показала ефективність 81% відносно південноафриканського штаму. Також вона на 87% ефективна проти бразильського штаму.

Крім того, ВООЗ дозволила застосування вакцини від коронавірусу Janssen компанії Johnson & Johnson і внесла вакцину в екстрений список медпрепаратів.

Також нещодавно вакцина компанії Johnson & Johnson була схвалена в Європейському союзі.

Всесвітня організація охорони здоров'я заявила про високу ефективність вакцини Johnson&Johnson проти нових штамів коронавірусу. Через це її рекомендують використовувати в країнах, де циркулюють мутації COVID-19.

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