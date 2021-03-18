Компанія Johnson & Johnson розробляє декілька COVID-вакцин наступного покоління проти нових варіантів коронавірусу. Вони можуть знадобитися для розв'язарешениення проблеми мутації вірусу.
Про це заявив 18 березня на вебінарі Економічного клубу Нью-Йорка головний виконавчий директор Johnson & Johnson Алекс Горський, передає Reuters.
Виробник ліків, який минулого місяця отримав в США дозвіл на використання своєї однодозової вакцини, раніше заявляв, що розробляє вакцину другого покоління, яка буде націлена на південноафриканський варіант COVID-19.
J&J також працює над дводозовою версією вакцини.
"Ми можемо опинитися в ситуації, коли може знадобитися підсилювач для збереження довговічності (захисту від вірусу). Або, можливо, знадобиться наступна похідна поточної вакцини для усунення цих варіантів (мутованих версій коронавірусу - ред.)у міру їхнього розвитку", - сказав Горський.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що вакцина Johnson & Johnson показала ефективність 81% відносно південноафриканського штаму. Також вона на 87% ефективна проти бразильського штаму.
Крім того, ВООЗ дозволила застосування вакцини від коронавірусу Janssen компанії Johnson & Johnson і внесла вакцину в екстрений список медпрепаратів.
Також нещодавно вакцина компанії Johnson & Johnson була схвалена в Європейському союзі.
Всесвітня організація охорони здоров'я заявила про високу ефективність вакцини Johnson&Johnson проти нових штамів коронавірусу. Через це її рекомендують використовувати в країнах, де циркулюють мутації COVID-19.