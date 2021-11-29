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Johnson & Johnson перевіряє ефективність своєї вакцини від штаму "Омікрон"

Автор: Валерія Поліщук

Компанія Johnson & Johnson оцінює ефективність своєї вакцини від COVID-19 проти штаму "Омікрон". Також компанія займається розробкою вакцини, специфічної для цього варіанту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Ми почали роботу з проєктування і розробки нової вакцини проти штаму "Омікрон" і, якщо буде потрібно, швидко включимо її в клінічні дослідження", - заявив Матай Маммен, глава глобального відділу досліджень фармацевтичного підрозділу компанії Johnson & Johnson.

Нагадавши, BioNTech і Pfizer почали розробку нової вакцини від COVID-19, спрямованої на боротьбу зі штамом коронавірусу "Омікрон".

Крім того, в компанії Moderna заявили, що їх вакцина від штаму "Омікрон" буде готова на початку 2022 року.

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