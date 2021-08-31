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Johnson & Johnson провалила клінічні випробування вакцини проти ВІЛ-інфекції в Африці

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США , Вівторок 31 серпня 2021 20:54
Johnson & Johnson провалила клінічні випробування вакцини проти ВІЛ-інфекції в Африці Фото: Johnson & Johnson провалила клінічні випробування вакцини проти ВІЛ-інфекції в Африці (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Johnson & Johnson провалила другу фазу клінічних випробувань вакцини проти ВІЛ-інфекції в Африці. Наразі ефективність препарату трохи перевищує 25%.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Зазначається, що у випробуваннях брали участь 2600 жінок, які проживають в п’яти країнах ПАР, де було виявлено 60% нових випадків зараження торік. 63 учасниці, які отримали плацебо й 51, які отримували вакцину - заразалися на ВІЛ-інфецію. Наразі ефективність препарату становить 25,2%, однак компанія продовжить дослідження.

Також Johnson & Johnson продовжить вивчати ефективність вакцини серед чоловіків, які мали статеві контакти з іншими чоловіками, або ж трансгендерами. Ці випробування проходять на території Північної та Південної Америки й Європи та завершаться в березні 2024 року.

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