RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Johnson & Johnson відкликала заявку на схвалення своєї вакцини в Індії

Автор: Марія Кучерявець

Американська компанія Johnson & Johnson відкликала заявку на схвалення своєї вакцини від коронавірусу в Індії. Причини такого рішення наразі не відомі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Зазначено, що відкликання було здійснено після того, як компанія зіткнулася з проблемами постачання вакцин в Індію.

Однак ще вчора Johnson & Johnson повідомляла, що веде переговори з урядом Індії щодо екстреного схвалення її вакцини.

Вказано, що в травні Індія скасувала місцеві випробування препаратів, які "добре себе зарекомендували" таким чином намагаючись прискорити їх впровадження.

У Міністерстві охорони здоров'я Індії заявили, що була сформована група для взаємодії з виробниками вакцин.

"Група знаходиться в постійному діалозі з Pfizer, Moderna і Johnson & Johnson для обговорення та розв'язання різних питань, включаючи питання про відшкодування збитків", - йдеться у повідомленні.

Крім цього Johnson & Johnson не запросила повне схвалення своєї вакцини в управлінні з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США, в той час, як Pfizer і Moderna вже перейшли до отримання повного схвалення.

Читайте РБК-Україна в Google News
ВакцинаІндіяКоронавірус