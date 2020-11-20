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Johnson & Johnson назвала вартість своєї вакцини від коронавірусу

Автор: Андрій Козловський

Фармацевтична компанія Janssen, що належить американській корпорації Johnson & Johnson, розраховує, що її вакцина проти коронавірусу буде готова у 2021 році. Там заявили, що ціна препарату складе менше 10 доларів.

Про це повідомляє агентство EFE.

Заступник голови виконавчого комітету Johnson & Johnson Хоакін Дуат заявив, що вакцина від COVID-19 буде доступною протягом наступних шести місяців.

"Ми будемо прагнути гарантувати доступ до вакцини на всіх територіях, ціна не буде більше ніж 10 доларів за вакцину", - уточнив він.

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Іспанське агентство з контролю за лікарськими засобами та медичними виробами раніше дозволив проведення третього етапу клінічних випробувань в країні вакцини від коронавірусу Johnson & Johnson. Очікується, що крім Іспанії випробування препарату будуть проведені у восьми країнах.

Наголошується, що Johnson & Johnson планує виробити понад 1 млрд доз вакцини від коронавірусу до кінця 2021 року.

Нагадаємо, результати масового тестування можливої вакцини від коронавірусу розробки AstraZeneca та Оксфордського університету повинні бути відомі до Різдва.

Крім того, вакцина від COVID-19 розробки американського фармгіганта Pfizer і німецької біотехнологічної компанії BioNTech показала 95%-ву ефективність.

Прогноз погоди
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