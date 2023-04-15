В Изюмском районе обнаружили тело мужчины, погибшего от авиаудара россиян

В селе Каменка (Харьковская область) стражи порядка обнаружили тело мужчины, который в прошлом году погиб от авиаудара армии РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу полиции Харьковской области.

По данному факту возбуждено уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны.

Местный житель поселка Каменка погиб весной 2022 года во время авиационной бомбардировки Вооруженными силами РФ.

Отмечается, что тело было направлено на судебно-медицинскую экспертизу с целью установления причин смерти.

"Мумифицированное тело 40-летнего мужчины нашли на территории домовладения в селе Каменка", - говорится в сообщении.

Напомним, что в Херсонской области правоохранители обнаружили тела трех человек, которые в прошлом году погибли из-за обстрелов оккупантов.

Правоохранители обнаружили тела двух человек в Изюмском районе Харьковской области, погибших от авиационных бомбардировок армии РФ.

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