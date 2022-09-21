В Изюме нашли уже более 260 тел убитых, в том числе двоих детей (фото)

"Тела находятся в состоянии гнилостных изменений, поэтому у следствия более подробная информация будет после проведения судебно-медицинских экспертиз, которые уже назначены", - сообщил заместитель начальника управления организации расследования преступлений Дмитрий Шевчук.

На территории леса насчитывается 450 захоронений убитых и замученных и одна братская могила военных.

Большое количество находившихся в оккупации граждан стали свидетелями военных преступлений. Они уже дают следователям свидетельства относительно локаций, где стояли российские войска, о местоположении их штабов, комендатуры, местах, где содержали и пытали украинцев.

Одно из мест пыток обнаружено в Изюмском районном управлении полиции. Там уже работают следственно-оперативные группы. Следственные действия продолжаются.