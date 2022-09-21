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В Изюме нашли уже более 260 тел убитых, в том числе двоих детей (фото)

Фото: на месте массового захоронения в Изюме нашли уже 263 тела убитых (npu gov ua)
Автор: Наталия Гурковская

На месте массового захоронения по данным на вторник, 20 сентября, в Изюме Харьковской области нашли уже 263 тела, в том числе тела 2 детей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение полиции Харьковской области.

"Тела находятся в состоянии гнилостных изменений, поэтому у следствия более подробная информация будет после проведения судебно-медицинских экспертиз, которые уже назначены", - сообщил заместитель начальника управления организации расследования преступлений Дмитрий Шевчук.

На территории леса насчитывается 450 захоронений убитых и замученных и одна братская могила военных.

Большое количество находившихся в оккупации граждан стали свидетелями военных преступлений. Они уже дают следователям свидетельства относительно локаций, где стояли российские войска, о местоположении их штабов, комендатуры, местах, где содержали и пытали украинцев.

Одно из мест пыток обнаружено в Изюмском районном управлении полиции. Там уже работают следственно-оперативные группы. Следственные действия продолжаются.

Напомним, по состоянию на 17 сентября в Изюме были эксгумированы 59 тел, на которых обнаружили следы насильственной смерти.

Позже стало известно, что всего в Изюме было эксгумировано 146 тел погибших во время оккупации города.

По данным мэра Изюма Валерия Марченко на 18 сентября эксгумация тел будет длиться еще 2 недели.

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