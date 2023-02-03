В Изюме эксгумировали тело мужчины, погибшего при обстреле со стороны РФ

Полицейские отмечают, что 17 мая житель Изюма ехал на автомобиле мимо церкви и попал под обстрел. На следующий день родители и жена похоронили его на кладбище.

"2 февраля следователи Изюмского районного управления полиции ГУНП в Харьковской области провели осмотр места происшествия, эксгумировали тело погибшего и направили на судебно-медицинскую экспертизу для установления причин смерти", - говорится в сообщении.

Правоохранители проводят расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.