В Изюме эксгумировали тело мужчины, погибшего при обстреле со стороны РФ
Правоохранители эксгумировали тело мужчины, который в 2022 году погиб при обстреле со стороны военных армии РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ГУНП в Харьковской области.
Полицейские отмечают, что 17 мая житель Изюма ехал на автомобиле мимо церкви и попал под обстрел. На следующий день родители и жена похоронили его на кладбище.
"2 февраля следователи Изюмского районного управления полиции ГУНП в Харьковской области провели осмотр места происшествия, эксгумировали тело погибшего и направили на судебно-медицинскую экспертизу для установления причин смерти", - говорится в сообщении.
Правоохранители проводят расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.
Напомним, что в Боровой эксгумировали тело женщины, которую россиянин расстрелял из крупнокалиберного пулемета.
Правоохранители эксгумировали тело гражданского человека под Изюмом (Харьковская область). Россияне расстреляли мужчину, когда он пытался эвакуироваться из зоны боевых действий.
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