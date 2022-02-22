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"Збочене розуміння". Байден звинуватив Путіна у спотворенні останніх 100 років історії

Автор: Валерія Поліщук

Президент Сполучених Штатів Джо Байден звинуватив президента РФ Володимира Путіна в спотворенні історії світу і, зокрема, України за останні 100 років. Він заявив, що Путін напав на право України на існування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг.

"Вчора весь світ чітко почув весь спектр збоченого розуміння Путіним історії. Останніх 100 років цієї історії. Як він її спотворив. Він безпосередньо напав на право України взагалі існувати", - заявив Байден.

Нагадаємо, вчора Путін виступив зі зверненням до росіян після Ради Безпеки Росії, на якій розглядалося питання визнання так званих "ЛДНР". Своє звернення він почав з традиційних для себе заяв про те, що Україна є країною, нібито створеною Леніним.

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