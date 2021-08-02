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Відомий данський блогер загинув, зірвавшись зі скелі під час зйомки ролика

Автор: РБК-Україна

Відомий данський блогер загинув, зірвавшись зі скелі під час зйомки ролика. Інцидент стався в італійських Альпах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на New York Post.

Альберт Дірлунд загинув в результаті падіння з 200-метрової висоти в Альпах. Трагедія сталась під час зйомки ролика для YouTube.

Смерть чоловіка підтвердили його мати і МЗС Данії.

22-річний Дірлунд оступився і випадково впав зі схилу гори Сечеда у Валь-Гардені. Рятувальникам не вдалося допомогти Альберту - він помер на місці.

У популярного в Європі коміка і музиканта було близько 175 тисяч підписників в YouTube і більше 200 тисяч - в Instagram.

Нагадаємо, що у Підмосков'ї загинув популярний український блогер.

Також у трагічній ДТП під Харковом загинув відомий блогер.

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