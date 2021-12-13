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Через виверження вулкана на Канарах 33 тисячі людей ізолювали в будинках через токсичні гази

Автор: Ольга Белей

Близько 33 тисячам жителів острова Ла-Пальма заборонили виходити на вулицю і закликали залишатися вдома із закритими вікнами. Така ситуація склалася через високу концентрацію токсичних газів від виверження вулкана Кумбре-В'єха.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Local.

"Жителів прилеглих до вулкану районів Лос-Льянос де Арідане, Ель Пасо і Тасакорте просимо залишатися вдома через "вкрай погану якість повітря внаслідок викидів діоксиду сірки", - йдеться в повідомленні.

При цьому жителям острова рекомендують закрити всі можливі джерела проникнення повітря ззовні в будинок, заклеїти щілини між рамами дуже щільно, і по можливості розташуватися в найглибших кімнатах будинку.

Крім того, для тих, хто знаходиться поза домом, рекомендують не намагатися перечекати в автомобілі, а попросити притулку в найближчому будинку.

Нагадаємо, що на Канарах триває виверження вулкана на острові Ла-Пальма, яке почалося в середині вересня.

Раніше влада острова закликала жителів трьох муніципалітетів не залишати свої будинки після того, як новий потік лави досяг океану.

Однак незабаром скасували ізоляцію трьох прибережних міст, введену через токсичний газ від лави вулкана Кумбре-В'єха. Оскільки токсичні випаровування від лави, що стікає в море, частково розсіялися.

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Іспанія