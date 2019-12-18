Виверження вулкану у Новій Зеландії: тіла зниклих безвісти змило в море

Поліція Нової Зеландії вважає, що тіла двох людей, зниклих безвісти після виверження вулкана змило в море. Про це інформує dpa.

Заступник комісара поліції Майк Клемент заявив у середу, 18 грудня, що влада глибоко жалкуює, що їм не вдалося знайти тіла австралійського підлітка і місцевого гіда.

"Я твердо переконаний, але я не можу бути абсолютно впевнений, що ці два тіла було змито в море", - сказав Клемент.

Виверження найактивнішого вулкану Нової Зеландії, розташований біля східного узбережжя Північного острова країни, сталося в понеділок, 9 грудня, коли десятки туристів відвідували приватний острів.

Поліція заявила, що вони виявили тіло в воді під час обшуку з повітря на наступний день після катастрофи, але не змогли підібратися досить близько.

В результаті виверження вулкану 16 осіб були визнані мертвими. Міністерство охорони здоров'я повідомило, що 14 осіб, які отримали поранення, все ще проходять лікування в чотирьох лікарнях по всій Новій Зеландії. Десять з них все ще у критичному стані. Ще 13 осіб були переведені в Австралію.

Нагадаємо, виверження вулкана у Новій Зеландії сталося вранці 9 грудня. Поліція повідомила, що під час виверження на безлюдному острові було 47 осіб. Серед них 24 - громадяни Австралії, дев'ять - Сполучених Штатів, п'ять - Нової Зеландії, четверо - Німеччини, два - Китаю і Великобританії і один з Малайзії.